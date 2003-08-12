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۲۱ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۱۰

پارك لاله ميزبان رقابتهاي شوتوكان كاراته

پارك لاله ميزبان رقابتهاي شوتوكان كاراته

رقابت هاي كاراته قهرماني استان تهران در سبك كن شين كان در پارك لاله برگزار مي شود .

به گزارش خبرگزاري" مهر"  اين رقابت ها به مناسبت بزرگداشت ياد وخاطره وزيران و 26 هزار شهيد دولت در محوطه چمن مصنوعي پارك لاله برگزار مي شود. اين مسابقات در روزهاي 25 تا 27 مرداد ماه سالجاري انجام خواهد شد و به طور قطع مورد توجه شهروندان تهراني قرار خواهد گرفت. سالها قبل هيات تكواندو تهران برخي مسابقات خود را در پارك ملت برگزار كرد كه بسيار مورد توجه قرار گرفت، ولي اين حركت كه از جنبه فرهنگي و تبليغاتي بسيار بالايي در عرصه  ورزش برخوردار است، ادامه پيدانكرد كه اميدوارم هيات كاراته تهران باني حركت دوباره چنين مسابقاتي شود.

 

کد مطلب 16654

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