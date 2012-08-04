سیل اخیر موجب تکرار خسارات در مناطق تخریبی گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شاکری ظهر شنبه در جلسه شورای شهرستان ، با اشاره به حضورفعال بخشداران ومعاون فرماندار گرگان برای بررسی سیل منطقه، اظهارداشت: این سیل ازسمت قرق آغاز و باعث وارد آمدن خسارات بسیاری به روستاهای مسیر شد.

وی عرض کم رودخانه‌ها، کمبود ابزارها و وسایل مکانیکی و قرار داشتن آن در اختیار بخش خصوصی را از جمله مشکلات سیل اخیر در مناطق حادثه دیده دانست و افزود: متاسفانه پل‌های آن منطقه نیز از استانداردهای لازم برخوردار نیستند.

شاکری تصریح کرد: سیل خساراتی به زمین های کشاورزی منطقه وارد کرده که برای جبران آن تنها تمدید وام موثر نیست، بلکه باید راهکارها و تمهیدات موثر و مطلوبی اندیشیده شود.

در ادامه عضو دیگر شورای اسلامی شهرستان گرگان، گفت: درسیل جاری، آب‌های سطحی داخل سطح شهرگرگان وهمچنین آب‌های سطحی سایر مسیرها باعث ایجاد تشدید خسارت به روستاهای اطراف گرگان شده است.

عباسعلی رستاقی، با اشاره به حجم بالای خسارت کشاورزان پیشنهاد کرد: رایزنی و مکاتبه‌ با مسئولین ذیربط درخصوص رسیدگی به وضعیت کشاورزان خسارت دیده به خصوص مساعدت به کشاورزانی که بیمه نبوده اند، باید دردستور کاراین شورا قرار گیرد.

همچنین نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان گرگان، نیز با بیان اینکه شهرداری ها و آتش نشانی درخط مقدم کمک به حادثه دیدگان است، خواستار تجهیز این سازمان ها به ابزارهای لازم و بیل های مکانیکی شد.

حسین مقصودلو، با انتقاد ازدست و پا گیر بودن برخی بروکراسی های اداری در زمان وقوع حوادثی همچون سیل، گفت: سیلاب ها درمسیر خود در روستاها جان ده ها نفر را تهدید می کنند که می توان با کندن آسفالت وهدایت آب‌ها به سمتی دیگر احتمال خطر را کاهش داد.

وی افزود: اما اقدام به کندن آسفالت و حفر زمین جهت هدایت سیل نیازمند مجوز و بروکراسی اداری مربوطه است و باعث از دست رفتن زمان در مواقع خطر می شود و باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.