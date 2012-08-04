برپایی نمایشگاه هنرمند آلمانی در ایران/ بزرگداشت میرزا یدالله کجوری

به گزارش خبرگزاری مهر، آثار گونتر اوکر از هنرمندان معاصر آلمانی اواخر شهریور ماه در موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش در می‌آید.



موزه هنرهای معاصر تهران همواره کوشیده است تا با نمایش آثار هنرمندان بزرگ ایران وجهان، بستری مناسب برای آشنایی علاقه‌مندان با هنر روز دنیا را در این فراهم سازد. به همین منظور و در این راستا نمایشگاهی از آثار گونتر اوکر را که نامدارترین هنرمند آلمانی پس از جنگ جهانی دوم به شمارمی‌رود در معرض دید هنردوستان قرار می‌گیرد.



گونتر اوکر هنرمندی ساده و در عین حال پیچیده است که آشنایی وی با هنر شرق و برخورداری از ذهنی فعال و اندیشمند، از وی انسانی متکثر ساخته است.



نگاه عارفانه اوکر به هنر آسیا و برخورداری از درون مایه‌های هنر اروپای شرقی آوانگارد دهه‌های 20 و30 میلادی به نحوی بارزدر آثارش نمایان است. درک آثار او در مرز گوشه و کنایه است و تمرکز، بیش از آن که روی اثر هنری باشد، روی ارتباطی است که بیننده با اثر پیدا می کند. در آفرینش‌های او مشارکت فعال بین مخاطب واثر هنری کاملا مشهود است و بیننده تنها ناظری منفعل در مقابل آثار نخواهد بود.



تاکنون نمایشگاه آثار هنرمندان آلمانی همچون هرمان گلوگنر، هاینزماک، گرهارد ریشتر،ارنست بارلاخ وکته کلویتس در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شده است که مورد توجه و استقبال مخاطبین قرار گرفته است. پوستر نمایشگاه کونتر اوکر را مهدی رحیمی از هنرمندان طراح وگرافیست، طراحی کرده است.



برگزاری دومین جشنواره تجسمی کودک و نوجوان به مهرماه موکول شد



زمان برگزاری دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان به 26 مهرماه موکول شد. در جلسه ستاد دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان مقرر شد با توجه به استقبال کودکان و نوجوانان از جشنواره و برگزاری نوزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان در شهریور ماه، دومین جشنواره تجسمی کودک و نوجوان در مهر ماه برگزار شود.



بر این اساس دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان 26 مهرماه سال جاری در اصفهان برگزار خواهد شد و کودکان و نوجوانان می‌توانند تا 25 شهریور ماه آثار خود را در دو رشته نقاشی و خوشنویسی از طریق سایت جشنواره به نشانی www.koodakart.ir ارسال کنند.



این جلسه با حضور اصغر امیرنیا؛ سرپرست مرکز هنرهای تجسمی، جلیل جوکار؛ دبیر دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان، عبدالرحیم سیاهکارزاده؛ رئیس موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و عضو شورای سیاستگذاری جشنواره، بهرام کلهرنیا؛ عضو شورای سیاستگذاری جشنواره و سایر اعضای ستاد جشنواره برگزار شد.



دومین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در رشته‌های نقاشی و خوشنویسی و در سه گروه سنی 6 تا 8 سال، 9 تا 11 سال و 12 تا 14 سال مهرماه امسال در اصفهان برگزار می‌شود.



این جشنواره در رشته نقاشی با موضوع‌های طبیعت بی‌جان ایرانی، پنجره اتاق من، شهر رویایی من، پروانه‌ها و گل‌ها، سیمرغ، مترسک، کشتی نوح، ابراهیم در آتش، حضرت سلیمان و هدهد، حضرت یونس در شکم ماهی و در رشته خوشنویسی با موضوع آزاد برگزار می‌شود که در رشته خوشنویسی برای گروه‌های سنی 6 تا 8 و 9 تا 11 سال خط تحریری و برای گروه سنی 12 تا 14 سال خط درشت در نظر گرفته شده است.



کودکان و نوجوانان 6 تا 14 سال می‌توانند آثار خود را در قطع A4 و با فرمت JPG تا 25 شهریورماه به سایت جشنواره به نشانی www.koodakart.ir ارسال کنند.



برپایی بزرگداشتی برای میرزا یدالله نظرپاک کجوری؛ حکیم و خوشنویس



بزرگداشت میرزا یدالله نظرپاک کجوری موضوع بیست‌وهشتمین نشست پژوهشی هنر نگارخانه برگ است. در بیست‌وهشتمین نشست پژوهشی هنر که به یاد حکیم و خوشنویس اواخر قاجار و پهلوی اول برگزار خواهد شد، ایرج نعیمایی، حمیدرضا قلیچ‌خانی و کیوان شجاعی‌منش سخنرانی می‌کنند و سپس فیلمی در خصوص زندگی این هنرمند خوشنویس به نمایش درخواهد آمد.



پس از این مراسم نیز نمایشگاه آثار خوشنویسی این هنرمند به همراه عکس‌ها و اسنادی از زندگی ایشان پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت. در این نمایشگاه همچنین قطعاتی از مرحوم میرزا کاظم تهرانی معروف به خوشنویس‌باشی که حکم استادی را بر میرزا یدالله نظرپاک داشته، به نمایش درخواهد آمد.



آیت‌‌الله حاج‌میرزایدالله کجوری، که بعدها معروف به دکتر نظرپاک شد، در 1257 در قریه کندلوس از بلوک "زانوسرستاق" کجور دیده به جهان گشود. وی فقیهی اصولی، مجتهدی محقق و مدرسی نام‌دار بود که در فقه و اصول و تفسیر و حکمت و کلام و منطق و دروس طبیعی و طب قدیم و ریاضیات مهارت داشت.



وی در 1275 ﻫ.ش (در حدود هجده‌سالگی) وارد تهران شد و نزد شیخ‌جعفر گلپایگانی به تحصیل فقه و اصول و کلام پرداخت. حکمت و فلسفه را از محضر حکیم‌الهی فراگرفت و از درس آیت‌الله شیخ‌عبدالنبی نوری، به جهت تکمیل فقه و اصول، سود جست و به درجه اجتهاد نائل شد.



حکمت و فلسفه را نزد حکیم آقاشیخ‌علی نوری و فیلسوف بزرگ، میرزامحمدطاهر تنکابنی به درجه کمال رسانید و به عنوان مدرسی توانا مورد توجه دیگران واقع شد. مبحث خوشنویسی اما یکی دیگر از ابعاد شخصیتی میرزایدالله کجوری است. او از آخرین افرادی است که در شیوه قدیم از بزرگان خوشنویسی قلم می‌زد و سرانجام به یکی از سرآمدان هنر خوشنویسی نستعلیق نیز بدل شد.



میرزا یدالله کجوری انسان پرکاری بود. از وی کتاب‌های متعددی به خط نسخ موجود است که یکی از آنها رساله‌ای است که بعدها منجر به اعطای درجه‌ دکترا به وی می‌شود. او خط نسخ را نیز از محضر زین‌العابدین محلاتی آموخته بود. آیت‌الله حاج‌میرزایدالله کجوری، در سال 1323 درگذشت و پیکر پاکش را در صحن حضرت عبدالعظیم به خاک سپردند.



مراسم یادبود استاد آیت‌الله حاج‌میرزایدالله کجوری بعدازظهر یک‌شنبه 15 مرداد از ساعت 30/18 تا 30/20 برگزار می‌شود. نمایشگاه آثار این هنرمند نیز تا بعدازظهر چهارشنبه 25 مرداد در محل نگارخانه دایر خواهد بود. نگارخانه برگ در خیابان پاسداران، میدان هروی، خیابان شهید وفامنش، خیابان شهید جمالی و عمارت عین‌الدوله واقع شده است.





بازدید مهمانان خارجی نمایشگاه قرآن از موزه هنرهای معاصرتهران



مهمانان خارجی بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که از اقصی نقاط جهان به ایران آمده‌اند از آثار به نمایش در آمده در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.



قرآن پژوهان، مترجمان و هنرمندان قرآنی از کشورهای سوریه، لبنان، روسیه، بنگلادش، فرانسه، افغانستان، ترکیه، هند، پاکستان و...، که مهمان بخش بین‌الملل بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هستند، از آثار به نمایش در آمده در بخش پاپ آرت، اُپ آرت و آثار چاپی هنرمندان مکزیک در موزه هنرهای معاصر تهران بازدید کردند.



شایان ذکر است؛ 120اثر آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران در بخش پاپ آرت، اُپ آرت وآثار چاپی هنرمندان معاصر مکزیک از روز 26 اردیبهشت ماه در موزه هنرهای معاصر تهران افتتاح وتا پایان مرداد ماه در معرض دید علاقه مندان قرار دارد. در این نمایشگاه آثار از هنرمندانی همچون، گابریل ماکوتلا، گیبرالگین، میمو پالا دیو، ایرماپالا سیوس، دمیان فلورس و... در بخش آثار چاپی هنرمندان مکزیک، در بخش پاپ آرت واُپ آرت آثاری از جسپرجونز، جیم داین، اندی وارهول، رابرت رائوشنبرگ، ویکتور وازارلی، هنری مور، دانالد جاد و... به نمایش در آمده است.



یادآوری می شود، علاقه مندان در خصوص بازدید از این نمایشگاه می توانند تا پایان مرداد ماه همه روزه به جز جمعه ها وایام تعطیل از ساعت 10صبح تا5 بعداز ظهر به موزه هنرهای معاصر تهران واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه ویا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88951965 تماس حاصل کنند.



بررسی تاثیر حراج‌های معتبر بین‌المللی بر آثار هنرمندان ایرانی

آیدین آغداشلو و بهنام کامرانی دوشنبه (۱۶ مرداد) در نشستی تاثیر حراج های معتبر بین‌المللی بر آثار هنرمندان ایرانی را در نگارخانه فریا بررسی می‌کنند. این دو هنرمند و مدرس هنرهای تجسمی در این نشست به آسیب شناسی و شناخت بیشتر حراج های مهم جهانی بر آثار هنرهای تجسمی ایرانی خواهند پرداخت و پاسخگوی سوال های علاقه مندان نیز خواهند بود.



این نشست از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز ۱۶ مرداد در سالن اصلی نگارخانه فریا برگزار می‌شود. این در حالی است که بر اساس اعلام مدیر این نگارخانه، هر ماه نشستی تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی در این نگارخانه برگزار می‌شود.



عرضه آثار ارزشمند هنرمندان شاخص، نمایش و ارتقاء آثار استعدادهای معاصر هنرهای تجسمی کشور و شناساندن هرچه بیشتر آثار فاخر هنری به عنوان یکی از ارزشمند ترین کالاهای سرمایه گذاری برای عموم بخش های جامعه از عمده اهداف نگارخانه فریاست. نگارخانه فریا با ۲۲۵ متر مربع و ظرفیت برگزاری دو نمایشگاه همزمان در خیابان سهروردی شمالی- خیابان بیشه پلاک نهم واقع شده است.