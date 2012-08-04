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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۱

ساخت کتابخانه ملی در زاهدان جزو طرح‌ های مهر ماندگار است

ساخت کتابخانه ملی در زاهدان جزو طرح‌ های مهر ماندگار است

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: ساخت کتابخانه ملی در این شهرستان از جمله طرح‌های مهر ماندگار است که با تدابیر اتخاذ شده اعتبار آن تامین و وارد مرحله اجرایی می ‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری به همراه مدیر کل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با مساعدت استاندار سیستان و بلوچستان، زمین مورد نظر برای ساخت کتابخانه ملی در زاهدان تهیه شده و به محض تامین اعتبار از سوی دولت ساخت آن آغاز خواهد شد.

وی گفت: این مرکز از گنجینه ‌های فرهنگی فاخر و ارزشمندی برخوردار است که برای استفاده بهتر پژوهشگران از این منابع، باید فضای مناسبی برای آن ایجاد شود.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید افزود: این کتابخانه ملی از دو گنجینه فرهنگی شامل کتابخانه اهدایی مرحوم سیاوش پرواز و کتابخانه موقوفی استاد ایرج افشار سیستانی که در نوع خود بی نظیر هستند، برخوردار است.

اکبر شیخ بیان داشت: کتابخانه شخصی مرحوم سیاوش پرواز از نویسندگان معاصر ایران با بیش از 80 هزار جلد کتاب، سند و عکس در سال گذشته به این مرکز اهدا شد که یکی از گنجینه ‌های فرهنگی بی نظیر در جهان اسلام محسوب می ‌شود.

وی گفت: کتابخانه موقوفی پژوهشگر و ایران شناس برجسته سیستان و بلوچستان، استاد ایرج افشار سیستانی نیز در سال 88 به مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان اهدا شد که دارای بیش از 15 هزار جلد کتاب تخصصی در زمینه ایران شناسی است.

وی افزود: از سال گذشته تاکنون بیش از هزار نفر از دانشجویان و پژوهشگران به کتابخانه مرحوم پرواز مراجعه و از این گنجینه فرهنگی استفاده کرده ‌اند.

رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: همچنین شمار زیادی از دانشجویان استقبال شایانی از کتابخانه ایران شناسی استاد افشار سیستانی داشته ‌اند.

وی گفت: با توجه به حجم کتاب ‌های موجود و گنجینه ‌های فاخر فرهنگی در این مرکز و شمار بالای متقاضیان استفاده از این کتاب ‌ها در استان، گشایش یک کتابخانه ملی در زاهدان ضروری است.

کد مطلب 1665410

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