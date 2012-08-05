علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 3/4 میلیون نفر در قالب یک میلیون و 730 خانوار به طور مستمر از خدمات حمایتی این نهاد بهره مند هستند که از این میان بیش از یک میلیون زنان سرپرست خانوار و حدود 700 هزار سالمند و مابقی از سایرگروههای اجتماعی آسیب پذیر هستند.

وی اظهارداشت: 800 هزار نفر از فرزندان این خانوارها، تحت حمایت امداد هستند که از این میان 270 هزار یتیم تحت حمایت امداد حضرت امام (ره) قرار دارند.

دستیار معاونت حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد تصریح کرد: افراد زیادی در طول این مدت از خدمات کمیته امداد استفاده کردند و پس از توانمندی از تحت پوشش خارج شدند.

چگینی خاطر نشان کرد: تامین نیازهای عاطفی، مادی و معنوی ایتام باعث ایجاد شخصیت متعادل در این افراد می شود و در این راستا کمیته امداد در پی تولید و ارائه مدلهای خدمت رسانی مطلوب به آنان متناسب با مبانی اعتقادی و فرهنگی در سطح جامعه است که کمک حامیان بخش عمده ای از این نیازها را تامین کرده است.

وی با اشاره به توسعه کمی و کیفی در خدمات ارائه شده برای ایتام از سوی کمیته امداد، خواستار حامی یابی توسط حامیان شد و افزود: ایتام تحت پوشش این نهاد به حمایتهای عاطفی و معنوی بیش از هرچیز نیاز دارند.