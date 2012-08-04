  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

چقایی:

نام حسن رتبه دهم را در بین نام های مرد استان مرکزی داراست

نام حسن رتبه دهم را در بین نام های مرد استان مرکزی داراست

اراک- خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره ثبت احوال استان مرکزی گفت: نام زیبای حسن در حال حاضر رتبه دهم نام مردان در استان مرکزی را داراست و این نام 26 هزار و 353 بار در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور برای مردان این استان به ثبت رسیده است.

مهدی چقایی در آستانه سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه اسلامی که پیروی از سیره و سنت پیامبر در اولویت آن قرار دارد شاهد گرایش مردم به سوی انتخاب نام های بزرگان  دین و مذهب هستیم.

وی افزود: نام حسن از جمله نام هایی است که در این راستا مورد توجه پدران و مادران استان مرکزی جهت گزینش نام فرزندشان بوده است و تاکنون 45 هزار نام و القاب حسن در استان مرکزی ثبت شده است.

چقایی با بیان اینکه انتخاب و ترویج این نامها و القاب ماندگار بیانگر محبت و دلبستگی مردم به خاندان عصمت و طهارت است، اظهار داشت: علاوه بر حسن، مجتبی، تقی، سید، طیب، زکی و ابومحمد از جمله نام ها و القاب امام حسن (ع) است که در این استان برای نام مردان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه حسن یکی از زیباترین و نیکو ترین نام هاست، اضافه کرد: در دین مبین اسلام به انتخاب نام نیک برای فرزندان سفارش و تاکید بسیار شده و انتخاب نام بزرگان دین اقدامی معنوی است که در شخصیت و ارتقای اعتماد بنفس فرزند نیز تاثیر دارد. 
 

کد مطلب 1665415

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها