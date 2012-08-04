نام حسن رتبه دهم را در بین نام های مرد استان مرکزی داراست

مهدی چقایی در آستانه سالروز ولادت امام حسن مجتبی (ع) به خبرنگار مهر گفت: با توجه به شرایط کنونی جامعه اسلامی که پیروی از سیره و سنت پیامبر در اولویت آن قرار دارد شاهد گرایش مردم به سوی انتخاب نام های بزرگان دین و مذهب هستیم.

وی افزود: نام حسن از جمله نام هایی است که در این راستا مورد توجه پدران و مادران استان مرکزی جهت گزینش نام فرزندشان بوده است و تاکنون 45 هزار نام و القاب حسن در استان مرکزی ثبت شده است.

چقایی با بیان اینکه انتخاب و ترویج این نامها و القاب ماندگار بیانگر محبت و دلبستگی مردم به خاندان عصمت و طهارت است، اظهار داشت: علاوه بر حسن، مجتبی، تقی، سید، طیب، زکی و ابومحمد از جمله نام ها و القاب امام حسن (ع) است که در این استان برای نام مردان به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه حسن یکی از زیباترین و نیکو ترین نام هاست، اضافه کرد: در دین مبین اسلام به انتخاب نام نیک برای فرزندان سفارش و تاکید بسیار شده و انتخاب نام بزرگان دین اقدامی معنوی است که در شخصیت و ارتقای اعتماد بنفس فرزند نیز تاثیر دارد.

