150 میلیارد متر مربع جنگل وقفی در کشور/ آخرین توافقات اوقاف و سازمان جنگلها

ناصر سعد در گفتگو با خبرنگار مهر از وقف بیش از یک میلیون و 500 هزار مترمربع از جنگلها و مراتع کشور خبر داد و افزود: از اول انقلاب تاکنون این زمینها مالکیت نداشته و هر دو سازمان (اوقاف و جنگلها) مدعی مالکیت بودند. این امر موجب شد تا پدیده زمین خواری و موقوفه خواری سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه میان سازمان اوقاف و سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری مقرر شد هر دو سازمان تمامی مستندات خود را ارائه کرده و بر اساس توافقات وضعیت زمینها و مالکیت آنها مشخص شود.

البته سازمان جنگلها هم مستنداتی داشته است و تاکنون 66 هزار مترمربع از این زمینها به اوقاف و حدود 250 هزار متر مربع هم به سازمان جنگلها باز گردانده شده است.

مدیر کل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر این اینکه تا پایان سال ۹۱ تمام زمینهای مورد اختلافی تعیین تکلیف خواهد شد گفت: تاکنون 15 نشست مشترک استانی با مدیران هر دو سازمان داشته ایم که شبهات بررسی و به سوالات از سوی مدیران پاسخ داده شده است و امیدواریم تا پایان سال جلسات مشترک در تمام استانها برگزار شود.

سعد از برگزاری همایشی مشترک با مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد و گفت: این همایش با هدف سرعت بخشیدن و شتاب هر چه بیشتر کار‌ها برای تحقق مفاد تفاهم‌نامه مشترک برگزار خواهد شد.