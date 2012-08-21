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۳۱ مرداد ۱۳۹۱، ۷:۱۴

150 میلیارد متر مربع جنگل وقفی در کشور/ آخرین توافقات اوقاف و سازمان جنگلها

150 میلیارد متر مربع جنگل وقفی در کشور/ آخرین توافقات اوقاف و سازمان جنگلها

مدیرکل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه بیش از یک میلیون و 500 هزار جنگل و مراتع کشور وقف است گفت: بر اساس تفاهم با سازمان جنگلهای وضعیت زمینها مشخص و مستند سازی شده و تا کنون 66 هزار متر مربع از موقوفات بازگردانده شده است.

ناصر سعد در گفتگو با خبرنگار مهر از وقف بیش از یک میلیون و 500 هزار مترمربع از جنگلها و مراتع کشور خبر داد و افزود: از اول انقلاب تاکنون این زمینها مالکیت نداشته و هر دو سازمان (اوقاف و جنگلها) مدعی مالکیت بودند. این امر موجب شد تا پدیده زمین خواری و موقوفه خواری سرعت بیشتری بگیرد.

وی افزود: بر اساس تفاهم نامه میان سازمان اوقاف و سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری مقرر شد هر دو سازمان تمامی مستندات خود را ارائه کرده و بر اساس توافقات وضعیت زمینها و مالکیت آنها مشخص شود.

البته سازمان جنگلها هم مستنداتی داشته است و تاکنون 66 هزار مترمربع از این زمینها به اوقاف و حدود 250 هزار متر مربع هم به سازمان جنگلها باز گردانده شده است.

مدیر کل دفتر حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف و امور خیریه  با تاکید بر این اینکه تا پایان سال ۹۱ تمام زمینهای مورد اختلافی تعیین تکلیف خواهد شد گفت: تاکنون 15 نشست مشترک استانی با مدیران هر دو سازمان داشته ایم که شبهات بررسی و به سوالات از سوی مدیران پاسخ داده شده است و امیدواریم تا پایان سال جلسات مشترک در تمام استانها برگزار شود.

سعد از برگزاری همایشی مشترک با مدیران سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور خبر داد و گفت: این همایش با هدف سرعت بخشیدن و شتاب هر چه بیشتر کار‌ها برای تحقق مفاد تفاهم‌نامه مشترک برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 1665423

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