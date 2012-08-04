مشکلات کشاورزی گلستان به قوت خود باقی است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نورا ظهر شنبه در جلسه بررسی مشکلات کشاورزی شهرستان افزود: با وجود رونق کشاورزی در این استان و زیر کشت بودن 650 هزار هکتار از اراضی استان کشاورزان گلستانی همواره با مشکل خرید تضمینی محصولات و عدم حمایت از تولید کنندگان مواجه هستند.

این عضو شورای شهر گرگان ادامه داد: کشاورزان گلستانی با وجود مراجعات مکرر به مسئولان نتیجه ای برای رفع موانع و مشکلات موجود برای تولید و فروش تضمینی محصولات خود حاصل نکردند و با تداوم وضعیت فعلی قادر به ادامه تولید نبوده و حتی در معیشت خود دچار مشکل می شوند.

نورا با بیان این مطلب که با توجه به شرایط فعلی مزارع کشاورزی استان کاهش 200 الی 300 هزار تنی غلات در استان دور از انتظار نیست از مسئولان امر خواست اقدامات جدی در ارائه تسهیلات به کشاورزی و حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان این بخش را در دستور کار خود قرار دهند.