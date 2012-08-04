70 درصد کالاهای بهداشتی در بازار مشهد به صورت قاچاق تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد گفت: کالاهای قاچاق بازار لوازم بهداشتی مشهد را فرا گرفته است و حدود 70 درصد کالاهای موجود به صورت قاچاق در بازار توزیع می شود.

حسن اثنی عشری اظهار داشت: بر اساس بازرسی های میدانی انجام گرفته از سطح بازار مشهد، 85 درصد لوازم آرایشی موجود در بازار، وارداتی است.

وی در خصوص سهم واردات لوازم بهداشتی و عطروادکلن اعلام کرد: 40 درصد لوازم بهداشتی و 95 درصد عطر و ادکلن موجود در بازار وارداتی است که نیمی از آنها نیز قاچاق هستند.

اثنی عشری با اشاره به اینکه در سال جاری هیچگونه واحد صنفی پلمپ نشده است، بیان کرد: بازرسی از واحدها به صورت میدانی انجام می پذیرد و در صورت اثبات تخلف، جرایم توسط تعزیرات تعیین می شود.

رئیس اتحادیه لوازم آرایشی و بهداشتی مشهد بیان کرد: در سال جاری شاهد افزایش قیمت محصولات آرایشی و بهداشتی بوده ایم که این تغییر در کالاهای وارداتی بیشتر نمایان بوده است.

استفاده از توان نظارتی در حمایت از تولید داخلی و برخورد با قاچاق کالا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: برخورد با پدیده شوم قاچاق، تولیدات داخلی را تقویت می کند و این سازمان با استفاده از تمام توان نظارتی برای تحقق تولید داخلی با قاچاق کالا برخورد می کند.

علی صفرزاده اظهار داشت: قاچاق کالا تجارت رسمی و تولید را مختل کرده و تولیدکنندگان داخلی را از عرصه فعالیت خارج می کند .

وی با اشاره به اینکه کاهش انگیزه سرمایه گذاری مولد در کشور از آثار قاچاق کالاست افزود : پدیده قاچاق سبب می شود تولیدات کشور که با فعالیت و ابتکار تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده بازار فروش نداشته باشند و در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد شود.

صفرزاده گفت: از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی بخش تجارت و شبکه توزیع کالا، برای مبارزه با توزیع کالای قاچاق و جعلی اقدام به ایجاد سامانه شبکه نظارت مردمی شبنم کرده است.