معاون فرهنگی و امور جوانان استان قزوین معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور حجت الاسلام مرتضی حسینی نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، رضا سجادفر مدیرکل اجتماعی استانداری قزوین، محسن حق شناس مدیرکل جوانان و ورزش استان، محمد حسین شفیعی ها مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان، علی علی محمدی رئیس خانه مطبوعات استان و جمعی از جوانان، معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان و سرپرست خبرگزاری برنا در قزوین معرفی شد.



در این مراسم از سوی محسن حق شناس مدیرکل تربیت بدنی و ورزش استان، سعید خورشیدی به عنوان معاون فرهنگی و امور جوانان استان و امیر اسلامی صدر به عنوان سرپرست خبرگزاری برنا در استان معرفی شدند.



محسن حق شناس در این مراسم گفت: سازمان جوانان باید ظرفیت ارتباط مناسب با همه جوانان را داشته باشد و ضمن شناسایی نخبگان و مبتکران جوان از استعداد و قابلیت آنها استفاده مناسبی کند.



مدیرکل ورزش و جوانان استان قزوین تصریح کرد: سازمان جوانان باید بتواند با واگذاری اموربه جوانان، نقش نظارتی و هدایتی خود را بخوبی ایفا کرده و با برنامه ریزی منطقی به کیفی سازی فعالیتها کمک کند.



وی گفت: تسهیل در امر ازدواج از دیگر اولویت هایی است که باید در سازمان جوانان به آن توجه شود زیرا سن ازدواج در حال حاضر به هیچ وجه مناسب نیست و نیازمند اصلاح و بازنگری است.



این مسئول با اشاره به راه اندازی مجدد خبرگزاری برنا در استان یادآورشد: بعد از مدتها وقفه شاهد راه اندازی دوباره این خبرگزاری هستیم و امیدواریم با استفاده از خبرنگاران جوان این رسانه بتواند به رسالت خطیر خود عمل کند.