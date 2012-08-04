شرایط روانی ورزشکاران کاروان پارالمپیک مطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، واعظ موسوی، سرپرست کمیته روانشناسان اعزامی به رقابت‌های پارالمپیک لندن با بیان این مطلب اظهار داشت: 6 روانشناس (دو خانم و چهار آقا) تشکیل‌دهنده تیمی هستند که به عنوان کمیته روانشناسان، کاروان ورزشی پارالمپیک ایران را همراهی می‌کنند. فعالیت این کمیته از فروردین‌ماه امسال آغاز شد و پس از آن روانشناسان ورزشی این کمیته که در تخصص خود در زمره بهترین‌ها هستند، به صورت متناوب در کنار مربیان و ورزشکاران رشته‌های اعزامی به رقابت‌های پارالمپیک بوده‌اند و بسته به شرایط، تجربیات خود را در اختیار این عزیزان قرار داده‌اند و در زمان برگزاری رقابت‌های لندن نیز در کنار ورزشکاران حضور خواهند داشت.

واعظ موسوی در ادامه خاطر نشان کرد: کمیته ملی پارالمپیک ایران در زمینه استفاده از روانشناس ورزشی از پیشگامان محسوب می‌شود و باید همواره به این نکته توجه داشت که در کنار تمرینات بدنی و آمادگی جسمی، ورزشکار باید از شرایط مطلوب روحی و روانی نیز برخوردار باشد تا نتایج قابل قبولی کسب شود.

مسئول کمیته روانشناسان ایرانی اعزامی به پارالمپیک لندن در پایان تاکید کرد: باید این باور غلط از ذهن ورزشکار دور شود که استرس ناشی از حضور در رقابت‌های پارالمپیک، غیرطبیعی و مضر است. استرس در حد طبیعی نه تنها ضرری برای ورزشکار ندارد، بلکه عاملی است که وجود آن نشان‌دهنده سلامت روانی است، فقط باید توجه داشت که این استرس، در حد عادی و طبیعی خود حفظ شود، ضمن اینکه بسیاری از ورزشکاران به علت جوان بودن و نداشتن تجربه حضور در چنین رویداد ورزشی عظیمی، طبیعتا از شرایط روانی ویژه‌ای برخوردار هستند که باید به دقت رصد شوند.