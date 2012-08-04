مرغ کیلویی 5400 تومان شد

نعمت الله ترکی در گفتگو با مهر درخصوص همکاری استانهای همجوار در تامین مرغ مورد نیاز پایتخت اظهارداشت: استانهای همجوار به خوبی مرغ استان تهران را تامین می کنند و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی دربیان قیمت مرغ در بازار عنوان کرد: خوشبختانه قیمت مرغ در پایتخت روند کاهشی داشته به طوریکه امروز در بازارقیمت هرکیلوگرم گوشت مرغ 5400 تومان گزارش شده است.

ترکی درعین حال تصریح کرد: البته در سطح استان توسط مسئولان مربوطه به تمامی فروشگاههای زنجیره ای، مراکز میادین میوه و تره بار و فروشگاههای سطح شهر اعلام شده است که به هیچ وجه نباید گوشت مرغ را بیش از کیلویی 5200 تومان به مردم بفروشند.

وی افزود: اگرچنانچه یکی از این مراکز، هرکیلوگرم گوشت مرغ را بیش از 5200 تومان عرضه کنند، برابر مقررات با آنها برخورد خواهد شد.

به گفته ترکی، بازرسان معاونت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از پایانه ها تا مراکز عرضه بر قیمت گوشت مرغ نظارت کامل دارند و با متخلفان برخورد خواهند کرد. وی خواستار آن شد که مردم در صورت مشاهده گرانفروشی درمراکز عرضه گوشت مرغ سریعا گزارش تخلف را از طریق سامانه 124 با مسئولان ذیربط درمیان بگذارند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

وی درباره آخرین قیمت نهاده ها در بازار بیان داشت: براساس آخرین گزارشات، امروز هرکیلوگرم نهاده کنجاله سویا با قیمت 1000 تومان، هرکیلوگرم نهاده ذرت با قیمت 512 تومان، هرکیلوگرم نهاده سبوس گندم با قیمت 214 تومان و هرکیلوگرم نهاده جو با قیمت 520 تومان عرضه شده است.