دو هزار یتیم در استان سمنان تحت پوشش حامی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، نجفعلی انتظاری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه در طرح ایتام تاکنون دو هزار نفر یتیم در استان سمنان تحت پوشش قرار گرفته اند، افزود: تعداد حامیان مالی این تعداد یتیم، 9 هزار و 300 نفر برآورد شده است.

وی اظهار داشت: در استان سمنان در طرح شفا، 400 بیمار صعب العلاج شناسایی شده که سال قبل بیش از 800 میلیون ریال به آنان کمک شده است.

انتظاری، هدف از اجرای این طرح را، حمایت از بیماران صعب العلاج و تامین هزینه های سنگین درمانی آنها بیان کرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان سمنان عنوان کرد: در طرح احسان سالمندان نیز کمک های حامیان برای حمایت از سالمندان جمع آوری می شود.

انتظاری همچنین از اطعام هر شب 300 نفر از نیازمندان استان سمنان درهفته احسان و نیکوکاری خبر داد.

وی با اشاره به آغاز طرح اطعام نیازمندان و اکرام ایتام در این استان، خاطرنشان کرد: این هفته همزمان با سالروز ولادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) آغاز و تا بیست و یکم رمضان سالروز شهادت حضرت علی (ع) ادامه خواهد داشت.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان سمنان یادآور شد: کمیته امداد برای حمایت بهتر از نیازمندان و محرومان به کمک های خیرین در این هفته معنوی نیاز دارد.

وی در پایان اظهار داشت: برای تامین کالاهای مورد نیاز در قالب سبدهای کالا به خانوارهای تحت پوشش این نهاد به مناسبت ماه مبارک رمضان، سه میلیارد ریال هزینه شده است.