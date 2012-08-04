بازار شایعه درغیاب رسانه و خبرنگار گسترش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی ظهر شنبه در آستانه روز خبرنگار در نشستی بدین منظور با حضور خبرنگاران در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان گفت: کار خبرنگاری بر مبنای صداقت و مشاهدات دقیق است.

وی با بیان اینکه خبرنگاری از مشاغل خطیر، ‌پر اهمیت و تأثیرگذاری است که در تنویر افکار عمومی، جهت دادن به افکار و روشن نمودن مواضع جامعه نقش به سزایی را ایفا می نماید، افزود: تجلیل از خبرنگار تجلیل از یک شخص نبوده بلکه تجلیل از یک جایگاه است.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان خبرنگاران را پل ارتباطاتی بین مردم و مسئولان بر شمرد و گفت: خبرنگاران پل ارتباطی مردم با مسئولان هستند.

وی تصریح کرد: امروز خبرنگاران در خط مقدم جنگ نرم قرار دارند و باید هوشیار باشند.

سوقندی با اشاره به فعالیت قابل توجه خبرنگاران در سطح جامعه گفت: پیشرفت علم و فن آوری ارتباطات از طریق اطلاع رسانی به عنوان یک دانش شناخته شده است زیرا بدون اطلاع رسانی درست جامعه دچار رکود خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان خاطرنشان کرد: رسالت خبرنگار در دنیای رسانه نمایاندن مسایل ومشکلات و پیشگیری برای حل وفصل معضلات موجود در جامعه است و باید خبرنگاران این مهم را دنبال کنند.

وی افزود: خبرنگاران همواره نقش بی بدیلی را برای رساندن پیام مردم به مسئولان و بالعکس انجام داده اند.

سوقندی با اشاره به فعالیت تشکل های خانه مطبوعات و انجمن خبرنگاران در استان سمنان اظهار داشت: بهتر است خبرنگاران برای ساماندهی بهتر عضو یک تشکل باشند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه درغیاب رسانه و خبرنگار بازار شایعه گسترش می یابد، گفت: در حال حاضر در جامعه برای خبرنگار جایگزینی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه خبرنگاران در تصمیم سازی ها اثر گذار هستند، اظهار داشت: در عصر ارتباطات اهمیت خبر به گونه ای است که رسالت خبرنگاران صرف اطلاع رسانی و انتقال خبر نیست و حتی در تصمیم سازی ها نیز خبرنگاران اثر گذارند.

سوقندی افزود: بدون شک حضور فعال و موثر خبرنگار درعرصه خطیر خبر رسانی که با اطلاع رسانی دقیق و شفاف و صادقانه صورت می گیرد در خور ستایش و تقدیر است.

وی ارتباط مستمر روابط عمومی ادارات و مدیران دستگاه ها با خبرنگاران را از دیگر عوامل انتقال دستاوردهای دولت به مردم دانست و تصریح کرد: سرعت، دقت و صداقت شاخصه خبرنگاران استان سمنان است که همه تلاش خود را در انجام کامل رسالت اطلاع رسانی به کار گرفته اند.

مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان یکی از مهمترین ماموریت های خبرنگاران را انتقال تجربه یک نسل حماسه ساز به نسل های آینده دانست و گفت: اصحاب قلم باید با شناخت و بررسی نیازها و خواسته های مردم به منظور فرهنگ سازی سالم و نقش آفرینی برای رفع مشکلات گام بردارند.

سوقندی تصریح کرد: کار خبرنگاری فعالیتی تخصصی است که امانت داری را باید سر لوحه کار خویش قرار دهند و همچنین حفظ مسائل ارزشی اسلام و نظام را رعایت نمایند.

وی با بیان اینکه در استان سمنان 24 نشریه خبری فعالیت دارند افزود: از این تعداد 11 نشریه در سمنان، هفت نشریه در شاهرود، دو نشریه در دامغان، سه نشریه در گرمسار و یک نشریه در مهدیشهر در حال فعالیت می باشد.

به گفته مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان سمنان، 10 تا از این نشریات به صورت هفته نامه، یکی روزنامه، سه تا دو هفته نامه و 10 تا ماهنامه می باشند.