داروی قاچاق در دستهای مردم/ ناصرخسرو هنوز نفس می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، وجود داروهای قاچاق در دستهای برخی از بیماران موضوعی تازه و عجیب نیست. اما نکته ای که در این بین می بایست به آن توجه داشت این است که چرا هنوز "ناصرخسرو" در بازار دارویی کشور نفس می کشد و هستند بیمارانی که برای تهیه داروی مورد نیازشان به این خیابان می روند.

دکتر محمدرضا شانه ساز معاون داروی سازمان غذا و دارو با عنوان این مطلب که داروی تقلبی و قاچاق در داروهای تولید داخل وجود ندارد، معتقد است که رقم قاچاق دارو برای داروهای وارداتی کمتر از 10 تا 15 درصد است.

حمیدرضا عزیزی‌ فارسانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با بیان اینکه وجود قاچاق و مافیای دارویی در کشور مبین نبود نظارت صحیح و دقیق از سوی وزارت بهداشت است٬ گفت: با توجه به تعدد داروخانه‌ها و میزان چشمگیر قاچاق دارو به داخل کشور٬ می‌توان عملکرد وزارت بهداشت را ضعیف دانست.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون درصد زیادی از حجم واردات دارو مربوط به داروهای قاچاق است، افزود: این مسئله می‌تواند ناشی از قیمت بالای بعضی از داروها باشد اما گاهی واردات بر اساس نیاز کشور سنجیده می‌شود.

عزیزی فارسانی با اشاره به تبعات استفاده از دارو و مکملهای قاچاق در کشور٬ گفت: هم‌اکنون شرایط قاچاق دارو و مکملهای دارویی به ‌گونه‌ای است که امکان فاسد شدن محصولات دارویی وجود دارد و این مسئله، خطرات بسیاری را برای سلامت مردم به‌ دنبال دارد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه راهکار اصلی برای کاهش واردات و مصرف داروهای قاچاق٬ افزایش تولیدات داخلی است٬ یاد‌آور شد: در شرایطی که خود بیمار به دنبال تهیه نسخه خود برود و سیستم سنتی باشد مجال بروز تخلفات برای سودجویان باز است. پس قطع ارتباط بین سیستم داروخانه‌ها و پرسنل شاغل در بیمارستانها در گرو راه‌اندازی هرچه سریعتر پرونده الکترونیکی بیماران است.

محمدحسین قربانی یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه قاچاق گسترده دارو به داخل کشور آسیبهای جدی را به سلامت کشور وارد کرده است، گفت: دولت برنامه ای برای کنترل و جلوگیری از قاچاق محصولات دارویی تدوین کند؛ زیرا این موضوع آسیبهای زیادی را به اقتصاد و سلامت کشور وارد کرده است.

وی در واکنش به آمار منتشره مبنی ‌بر واردات سالانه 250 میلیون دلار داروی قاچاق به داخل کشور٬ افزود: به طور حتم این‌ آمارها زنگ خطر را برای صنعت داروسازی و به تبع‌ آن سلامت جامعه به صدا در می‌آورد.

قربانی، علت اصلی افزایش چشمگیر قاچاق دارو به داخل کشور را فقدان قوانین موثر و تأثیرگذار خواند و گفت: نبود قوانین مناسب موجب شده که در شمال کشور یک صیاد برای گرفتن ماهی در فصل ممنوعه به یک سال زندان محکوم می‌شود اما از طرف دیگر قاچاقچیان به صورت آزادانه اقدام به قاچاق محصولات و کالا می‌کنند.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه نظارت ضعیف بر مرزها و مبادی ورودی یکی دیگر از علت‌های قاچاق گسترده دارو است٬ متذکرشد: متأسفانه دولت هیچ برنامه‌ای برای کنترل و جلوگیری از محصولات قاچاق به‌ویژه دارو ندارد که این موضوع آسیب‌های زیادی را به اقتصاد و سلامت کشور وارد می‌کند.

قربانی با اشاره به نبود طرحهای نظارتی در داروخانه‌ها و مراکز فروش محصولات بهداشتی٬ اعلام کرد: وزارت بهداشت به ‌عنوان متولی کنترل محصولات دارویی باید نظارت خود بر داروخانه ها را برای عرضه نکردن داروهای قاچاق گسترش دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اعلام اینکه برخورد و جلوگیری از واردات قاچاق دارو نیازمند برنامه‌ریزی دقیق از سوی مسئولان کشوری است٬ گفت: به‌ طور حتم مبارزه با قاچاق دارو با یک ضرب الاجل و یک اقدامی سریع قطع نخواهد شد بلکه نیازمند به یک استراتژی بلند مدت و اقدامات پیوسته و متوالی است.