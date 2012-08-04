به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی ظهر شنبه در جلسه ساخت ساختمانهای دولتی افزود: یکی از وظایف مهم راه و شهرسازی در بحث احداث ساختمانهای دولتی است چرا که این امر از سالهای گذشته در دستور کار این سازمان بوده است.

وی ادامه داد: ساخت ساختمانهای دولتی بر عهده راه و شهرسازی بوده و ادامه دارد و اعتبارات ساخت ساختمانهای دولتی از دولت تامین می شود .

معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: در این راستا ساخت ساختمانهای دولتی با مدیریت واحد و متمرکز انجام می شود .

کریمی، ساخت ساختمانهای دولتی را یک امر تخصصی یاد کرد و گفت در راستای ساخت این ساختمانها باید یک تیم متخصص وارد کار شود و فرآیند اعتبارات را به دست بگیرد .

وی یاد آور شد: براساس ماده 56 برنامه ساخت ساختمانهای دولتی مصوب شده و در این راستا کلیه ساختمانهای دولتی توسط راه و شهرسازی احداث می شود .

معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: اعتبارات پرداخت شده برای این پروژه ها از محل اعتبارات استانی است .

کریمی افزود: مدیران باید هر چه زودتر نسبت به اجرای سریع پروژه ها تلاش مضاعف را برای جذب اعتبار را در دستور کار قرار دهند.



