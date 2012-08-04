مرتضی سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این تیمها باید با دقت، سرعت و قدرت آمادگی خود را بالا برده تا بتوانند در حوادث خدمات امدادی مطلوب تری را ارائه نمایند.

وی ادامه داد: در این دوره آموزش های تخصصی زندگی در شرایط سخت، آموزش تخصصی جاده، کوهستان، آوار، سیلاب و آمادگی جسمانی آموزش داده شد تا امداد گران بتوانند در مواقع بحرانی کارایی بالایی را از خود نشان دهند.

سلیمی با بیان اینکه این سه تیم در مجموع دارای 100 عضو هستند تصریح کرد: این افراد به صورت مداوم دوره دارند و همیشه به روز خواهند بود، از این تیم‌ها برای پاسخ گویی به سوانح و در جهت امدادرسانی مطلوب تر استفاده می‌شود وافراد عضو، دارای بالاترین درجه های امدادی هستند.