مصوبه دو هزار میلیاردی مجلس برای کنترل جمعیت غیر کارشناسی بود

محمد‌حسن آصفری در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در سال‌های گذشته اعتباراتی به منظور جلوگیری از افزایش جمعیت با عنوان‌ تنظیم خانواده در مجلس اختصاص یافته است که در کاهش جمعیت تاثیر بسزایی داشته است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش جمعیت امنیت ملی را به خطر می اندازد اظهارداشت: پوشش مرزهای جغرافیایی نیازمند نیرو، امکانات و تجهیزات است و کمبود نیروهای امنیتی با کوچک‌ترین اتفاق کشوررا مورد تهدید قرار می‌دهد.

آصفری ادامه داد: با توجه به وسعت جغرافیایی ایران نسبت به کشورهای دیگر در مقایسه با بیش از 50 کشور دنیا تاکنون از این ظرفیت بهره کافی نگرفته‌ایم.

نماینده اراک با بیان اینکه همواره شعار سخنرانان تأکید برتنظیم خانواده و یک بچه کافی است بود تصریح کرد: اعمال این سیاستها، در کاهش جمعیت و افزایش پیری تاثیر داشته است.

آصفری تأمین رفاه اجتماعی را از دلایل کاهش جمعیت در سال‌های گذشته دانست و ادامه داد: تأمین مسکن، اشتغال وازدواج نیز از مباحثی است که باید همزمان با حذف تنظیم خانواده مورد تاکید دولتمردان قرار گیرد و با برنامه ریزی در این زمینه تلاش کنند.