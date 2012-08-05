به گزارش خبرنگار مهر، سی‏امین دوره بازی‎های المپیک تابستانی، روز گذشته با برگزاری رقابت‌های مختلف پیگیری شد که نتیجه حاصل از آنها تغییراتی را در جدول توزیع مدال‎ها ایجاد کرد. در جریان این رقابت‏ها نمایندگان کشورهای جامائیکا، سوئیس، گواتمالا و تونس برای نخستین بار مدال‌آور شدند و نام کشورشان را در جدول توزیع مدال‏ها ثبت کردند.

بدین ترتیب مجموع کشورهایی که تاکنون در بازی‏های المپیک لندن صاحب مدال شده‏اند به 58 کشور رسید که در میان آنها آمریکا با بیشترین تعداد مدال در صدر جدول قرار دارد. البته در هفته نخست این بازی چینی‏ها صدرنشین مطلق جدول توزیع مدال‎ها بود اما آنها در پایان رقابت‎های روز جمعه جایگاه خود را به آمریکا دادند.

در جریان مسابقات روز گذشته نیز، چین و آمریکا چند بار جایگاه خود را در رده نخست و دوم جدول توزیع مدال‌ها تغییر دادند اما در نهایت این روز از بازی‎ها با صدرنشینی آمریکا به پایان رسید. ضمن اینکه کاروان کشور میزبان نیز یک رده دیگر صعود کرد و جای کره جنوبی را در رده سوم از آن خود کرد.

در روز نهم بازی‌های المپیک 76 مدال در رنگ های مختلف توزیع شد و مجموع مدال های طلا، نقره و برنز به ترتیب به 138، 140 و 150 رسید. با توزیع شدن این مدال‎ها در کنار اضافه شدن چهار کشور جدید، جایگاه کاروان ورزش ایران تغییر کرد و با نزول مواجه شد. کاروان ورزش ایران جمعه شب با تک مدال برنز کیانوش رستمی وارد جدول توزیع مدال‎ها شد و در جایگاه 46 قرار گرفت اما در پایان رقابت‎های روز گذشته به رده 52 مشترک با کشورهای آذربایجان هنگ کنگ، قطر، سنگاپور، تونس و ازبکستان نزول کرد.

جدول توزیع مدال‎های بازی‎های المپیک لندن برای 20 کشور برتر در پایان رقابت‎های روز نهم به شرح زیر است:

ردیف کشور طلا نقره برنز مجموع مدال‌ها 1 آمریکا 26 13 15 54 2 چین 25 16 12 53 3 بریتانیا 14 7 8 29 4 کره جنوبی 9 3 5 17 5 فرانسه 8 6 8 22 6 آلمان 5 10 6 21 7 ایتالیا 5 5 3 13 8 قزاقستان 5 - - 5 9 کره شمالی 4 - 1 5 10 روسیه 3 15 10 28 11 هلند 3 1 4 8 12 آفریقای جنوبی 3 1 - 4 13 نیوزلند 3 - 4 7 14 ژاپن 2 10 12 24 15 کوبا 2 2 1 5 16 مجارستان 2 1 2 5 17 لهستان 2 1 1 4 18 اوکراین 2 - 4 6 19 استرالیا 1 12 7 20 20 رومانی 1 4 2 7

*رده‎بندی کشورها در جدول توزیع مدال‏ها بر اساس مرغوبیت مدال است.

در جدول توزیع مدال‎ها کاروان ورزش ایران با یک مدال برنز بعد از آذربایجان و هنگ کنگ و بالاتر از قطر، سنگاپور، تونس و ازبکستان در رده 52 قرار دارد. تمام این کشورها تا به امروز فقط یک مدال برنز کسب کرده‏اند.