به گزارش خبرنگار مهر، سیامین دوره بازیهای المپیک تابستانی، روز گذشته با برگزاری رقابتهای مختلف پیگیری شد که نتیجه حاصل از آنها تغییراتی را در جدول توزیع مدالها ایجاد کرد. در جریان این رقابتها نمایندگان کشورهای جامائیکا، سوئیس، گواتمالا و تونس برای نخستین بار مدالآور شدند و نام کشورشان را در جدول توزیع مدالها ثبت کردند.
بدین ترتیب مجموع کشورهایی که تاکنون در بازیهای المپیک لندن صاحب مدال شدهاند به 58 کشور رسید که در میان آنها آمریکا با بیشترین تعداد مدال در صدر جدول قرار دارد. البته در هفته نخست این بازی چینیها صدرنشین مطلق جدول توزیع مدالها بود اما آنها در پایان رقابتهای روز جمعه جایگاه خود را به آمریکا دادند.
در جریان مسابقات روز گذشته نیز، چین و آمریکا چند بار جایگاه خود را در رده نخست و دوم جدول توزیع مدالها تغییر دادند اما در نهایت این روز از بازیها با صدرنشینی آمریکا به پایان رسید. ضمن اینکه کاروان کشور میزبان نیز یک رده دیگر صعود کرد و جای کره جنوبی را در رده سوم از آن خود کرد.
در روز نهم بازیهای المپیک 76 مدال در رنگ های مختلف توزیع شد و مجموع مدال های طلا، نقره و برنز به ترتیب به 138، 140 و 150 رسید. با توزیع شدن این مدالها در کنار اضافه شدن چهار کشور جدید، جایگاه کاروان ورزش ایران تغییر کرد و با نزول مواجه شد. کاروان ورزش ایران جمعه شب با تک مدال برنز کیانوش رستمی وارد جدول توزیع مدالها شد و در جایگاه 46 قرار گرفت اما در پایان رقابتهای روز گذشته به رده 52 مشترک با کشورهای آذربایجان هنگ کنگ، قطر، سنگاپور، تونس و ازبکستان نزول کرد.
جدول توزیع مدالهای بازیهای المپیک لندن برای 20 کشور برتر در پایان رقابتهای روز نهم به شرح زیر است:
|ردیف
|کشور
|طلا
|نقره
|برنز
|مجموع مدالها
|1
|آمریکا
|26
|13
|15
|54
|2
|چین
|25
|16
|12
|53
|3
|بریتانیا
|14
|7
|8
|29
|4
|کره جنوبی
|9
|3
|5
|17
|5
|فرانسه
|8
|6
|8
|22
|6
|آلمان
|5
|10
|6
|21
|7
|ایتالیا
|5
|5
|3
|13
|8
|قزاقستان
|5
|-
|-
|5
|9
|کره شمالی
|4
|-
|1
|5
|10
|روسیه
|3
|15
|10
|28
|11
|هلند
|3
|1
|4
|8
|12
|آفریقای جنوبی
|3
|1
|-
|4
|13
|نیوزلند
|3
|-
|4
|7
|14
|ژاپن
|2
|10
|12
|24
|15
|کوبا
|2
|2
|1
|5
|16
|مجارستان
|2
|1
|2
|5
|17
|لهستان
|2
|1
|1
|4
|18
|اوکراین
|2
|-
|4
|6
|19
|استرالیا
|1
|12
|7
|20
|20
|رومانی
|1
|4
|2
|7
*ردهبندی کشورها در جدول توزیع مدالها بر اساس مرغوبیت مدال است.
در جدول توزیع مدالها کاروان ورزش ایران با یک مدال برنز بعد از آذربایجان و هنگ کنگ و بالاتر از قطر، سنگاپور، تونس و ازبکستان در رده 52 قرار دارد. تمام این کشورها تا به امروز فقط یک مدال برنز کسب کردهاند.
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