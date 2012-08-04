دستگیری رهبر مسلم لیگ کشمیر غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن اعتراض به این اقدام دولت هند، خواستار اجرای عدالت درباره متهمان دستگیر شده با استناد به قانونی شد که مورد سوء استفاده دهلی نو قرار گرفته است.

بر این اساس، دولت هند با استناد به قانون امنیت عمومی بار دیگر رهبر مسلم لیگ کشمیر را تنها پنج روز پس از آزادی وی دستگیر کرده است. این در حالی است که رهبر مسلم لیگ منطقه جامو و کشمیر در نوامبر 2010 به اتهام دفاع از حقوق مردم کشمیر توسط نیروهای امنیتی هند دستگیر شد.

وی دو سال اخیر را در زندانهای مختلف از جمله زندان اودهامپور، کوت بیلوال جامو و زندان مرکزی سرینگر گذراند و در تاریخ 14 جولای 2012 از زندان آزاد شد، اما مدت کوتاهی پس از آن مجددا به اتهامی واهی دستگیر شد.

پلیس هند مدعی است مشتاق الاسلام قصد داشته با انجام یک سخنرانی علیه صلح در منطقه کشمیر اظهاراتی را بیان کند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر اسلامی این اقدام دولتی را که مدعی است بزرگترین دموکراسی جهان است، محکوم کرد.