  1. بین الملل
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

کمیسیون حقوق بشر اسلامی:

دستگیری رهبر مسلم لیگ کشمیر غیرقانونی است

دستگیری رهبر مسلم لیگ کشمیر غیرقانونی است

کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن به دستگیری مجدد "مشتاق الاسلام" رهبر مسلم لیگ کشمیر توسط نیروهای امنیتی هند اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضمن اعتراض به این اقدام دولت هند، خواستار اجرای عدالت درباره متهمان دستگیر شده با استناد به قانونی شد که مورد سوء استفاده دهلی نو قرار گرفته است.

بر این اساس، دولت هند با استناد به قانون امنیت عمومی بار دیگر رهبر مسلم لیگ کشمیر را تنها پنج روز پس از آزادی وی دستگیر کرده است. این در حالی است که رهبر مسلم لیگ منطقه جامو و کشمیر در نوامبر 2010 به اتهام دفاع از حقوق مردم کشمیر توسط نیروهای امنیتی هند دستگیر شد.
 
وی دو سال اخیر را در زندانهای مختلف از جمله زندان اودهامپور، کوت بیلوال جامو و زندان مرکزی سرینگر گذراند و در تاریخ 14 جولای 2012 از زندان آزاد شد، اما مدت کوتاهی پس از آن مجددا به اتهامی واهی دستگیر شد.
 
پلیس هند مدعی است مشتاق الاسلام قصد داشته با انجام یک سخنرانی علیه صلح در منطقه کشمیر اظهاراتی را بیان کند. در همین حال کمیسیون حقوق بشر اسلامی این اقدام دولتی را که مدعی است بزرگترین دموکراسی جهان است، محکوم کرد.
کد مطلب 1665474

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها