  1. ورزش
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

فرزام: حواشی گریبانگیر ما شد/ انتظار نتیجه‌ای بهتر از این را از عباسی داشتیم

فرزام: حواشی گریبانگیر ما شد/ انتظار نتیجه‌ای بهتر از این را از عباسی داشتیم

مربی سولماز عباسی، بانوی روئینگ سوار ایران گفت: انتظار نتیجه‌ای بهتر از این را از عباسی در بازی‌های المپیک 2012 لندن داشتیم.

افشین فرزام در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در خصوص نتایج سولماز عباسی، روئینگ سوار ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن تصریح کرد: عباسی تمام تلاش خود را کرد اما نتوانست نتیجه‌ای بهتر از این را کسب کند. انتظار نتیجه‌ای بهتر از این را از عباسی داشتیم و قطعا اگر شرایط بهتر بود، به فینال C مسابقات قایقرانی المپیک راه پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به وزش باد در زمان مسابقه فینال D اظهار داشت: تمام پاروزنان در این مرحله رکوردهای بدی را از خود بر جای گذاشتند که دلیل اصلی آن وزش باد مخالف بود.

مربی سولماز عباسی تاکید کرد: اگر اردوهای برون مرزی ما برپا می‌شد و عباسی دو هفته مانده به اعزام از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب‌دیدگی نمی‌شد، مطمئنا نتیجه‌ای بهتری کسب می‌کرد، چرا که تمرینات خوبی را از دست دادیم و عباسی نتوانست با آمادگی کامل در این میدان حضور یابد.

وی با ابراز نارضایتی از نتیجه و عملکرد سولماز عباسی در پیکارهای المپیک، اظهار داشت: دوست داشتم عباسی در فینال C حضور پیدا می‌کرد، چرا که رنکینگ این قایقران برای ما از اهمیت بالایی برخودار است.

فرزام گفت: سولماز عباسی می‌دانست با توجه به آسیب دیدگی و شرایط تمرینی حد توانش همین است.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا تغییرات اخیر در راس فدراسیون قایقرانی در روند ورزشکاران تاثیرگذار بود؟"، گفت: خیلی دوست داشتیم از حواشی دور باشیم اما قطعا چنین موضوعاتی در روند کاری ما تاثیرگذار بود و گریبانگیرمان شد.

تنها قایقران زن ایران در بازی‏های المپیک 2012 با کسب عنوان بیست و چهارمی به کار خود در رقابت‌های روئینگ تک نفره سنگین وزن زنان در این بازی‎ها پایان داد.

کد مطلب 1665475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها