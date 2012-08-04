افشین فرزام در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در خصوص نتایج سولماز عباسی، روئینگ سوار ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن تصریح کرد: عباسی تمام تلاش خود را کرد اما نتوانست نتیجه‌ای بهتر از این را کسب کند. انتظار نتیجه‌ای بهتر از این را از عباسی داشتیم و قطعا اگر شرایط بهتر بود، به فینال C مسابقات قایقرانی المپیک راه پیدا می‌کرد.

وی با اشاره به وزش باد در زمان مسابقه فینال D اظهار داشت: تمام پاروزنان در این مرحله رکوردهای بدی را از خود بر جای گذاشتند که دلیل اصلی آن وزش باد مخالف بود.

مربی سولماز عباسی تاکید کرد: اگر اردوهای برون مرزی ما برپا می‌شد و عباسی دو هفته مانده به اعزام از ناحیه قفسه سینه دچار آسیب‌دیدگی نمی‌شد، مطمئنا نتیجه‌ای بهتری کسب می‌کرد، چرا که تمرینات خوبی را از دست دادیم و عباسی نتوانست با آمادگی کامل در این میدان حضور یابد.

وی با ابراز نارضایتی از نتیجه و عملکرد سولماز عباسی در پیکارهای المپیک، اظهار داشت: دوست داشتم عباسی در فینال C حضور پیدا می‌کرد، چرا که رنکینگ این قایقران برای ما از اهمیت بالایی برخودار است.

فرزام گفت: سولماز عباسی می‌دانست با توجه به آسیب دیدگی و شرایط تمرینی حد توانش همین است.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا تغییرات اخیر در راس فدراسیون قایقرانی در روند ورزشکاران تاثیرگذار بود؟"، گفت: خیلی دوست داشتیم از حواشی دور باشیم اما قطعا چنین موضوعاتی در روند کاری ما تاثیرگذار بود و گریبانگیرمان شد.

تنها قایقران زن ایران در بازی‏های المپیک 2012 با کسب عنوان بیست و چهارمی به کار خود در رقابت‌های روئینگ تک نفره سنگین وزن زنان در این بازی‎ها پایان داد.