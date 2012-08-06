  1. سیاست
۱۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

مصباحی مقدم با مهر مطرح کرد:

میدان‌دار انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم افراد هستند/ تیم و برنامه تعیین کننده نیست

میدان‌دار انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم افراد هستند/ تیم و برنامه تعیین کننده نیست

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برنامه‌ها و تیم اقتصادی و سیاسی افراد در انتخابات تعیین کننده نیست، گفت: افراد مدیر، قوی، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده که توانسته اند رضایت مردم را جلب کنند، میدان دار انتخابات ریاست جمهوری آینده هستند.

غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص لزوم ارائه برنامه و تیم اقتصادی و سیاسی متخصص از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: البته مردم به تجربیاتی که از شخصیت ها و افراد دارند نگاه می کنند مگر اینکه اتفاق دیگری بیافتد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ما احزابی فراگیر داشتیم که متشکل می آمدند و فراگیر بودند و اعتماد مردم را جلب کرده بودند شاید اتفاق دیگری می افتاد اما زمانی که چنین احزابی وجود ندارد، شخصیت هایی که خودشان را طی سالیان گذشته به مردم به عنوان افراد مدیر، قوی، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده  معرفی کرده اند و توانسته اند رضایت خاطر مردم را جلب کنند، میدان دار انتخابات ریاست جمهوری هستند.

عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: تنها در صورت شکل گیری احزاب مردم می توانند تیم اقتصادی و سیاسی یک نامزد ریاست جمهوری را شناسی کنند، در غیر این صورت امکان شناسایی نامزدها را ندارند و روی فرد حساب می کنند نه روی تیم.

وی افزود: در کشور ما این رویه وجود نداشته که نامزدها با ارائه برنامه بتوانند آرای مردم را جلب کنند البته اگر این اتفاق رخ دهد بسیار خوب است.

کد مطلب 1665481

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها