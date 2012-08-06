غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص لزوم ارائه برنامه و تیم اقتصادی و سیاسی متخصص از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: البته مردم به تجربیاتی که از شخصیت ها و افراد دارند نگاه می کنند مگر اینکه اتفاق دیگری بیافتد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر ما احزابی فراگیر داشتیم که متشکل می آمدند و فراگیر بودند و اعتماد مردم را جلب کرده بودند شاید اتفاق دیگری می افتاد اما زمانی که چنین احزابی وجود ندارد، شخصیت هایی که خودشان را طی سالیان گذشته به مردم به عنوان افراد مدیر، قوی، تاثیرگذار و تصمیم گیرنده معرفی کرده اند و توانسته اند رضایت خاطر مردم را جلب کنند، میدان دار انتخابات ریاست جمهوری هستند.

عضو جامعه روحانیت مبارز تصریح کرد: تنها در صورت شکل گیری احزاب مردم می توانند تیم اقتصادی و سیاسی یک نامزد ریاست جمهوری را شناسی کنند، در غیر این صورت امکان شناسایی نامزدها را ندارند و روی فرد حساب می کنند نه روی تیم.

وی افزود: در کشور ما این رویه وجود نداشته که نامزدها با ارائه برنامه بتوانند آرای مردم را جلب کنند البته اگر این اتفاق رخ دهد بسیار خوب است.