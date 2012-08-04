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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۹

رستمیان:

آموزش مهارتهای مناسب لازمه هدایت رفتار دانش آموزان است

آموزش مهارتهای مناسب لازمه هدایت رفتار دانش آموزان است

دامغان-خبرگزاری مهر: نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر بهره مندی دانش آموزان از اخلاق اسلامی، گفت: آموزش مهارتهای زندگی مناسب لازمه هدایت رفتار دانش آموزان برای یک زندگی سعادتمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان ظهر شنبه در آیین تجلیل از دانش آموزان افتخارآفرین شهرستان دامغان در مسابقات کشوری در سالن اجتماعات کانون امام خمینی(ره) مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با بیان اینکه آموزش مهارتهای مناسب لازمه هدایت رفتار دانش آموزان است، افزود: دانش آموزان باید در کنار کسب دانش به مهارت های لازم دست پیدا کنند.

وی به بحث توانمندسازی در نظام آموزشی اشاره و اظهار داشت: باید بحث توانمندسازی را در نظام آموزشی و آموزش و پرورش تقویت کرد و از این توانمندسازی به خوبی بهره گرفت.

رستمیان اضافه کرد: دانش آموزان ما باید به جایی برسند که خود اتکا شوند و از توان و ظرفیت خود به خوبی استفاده کنند.

وی به اجرای طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی و وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهار داشت: با اجرای این طرح مسئولیت وزارت آموزش و پرورش سنگین تر از گذشته خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آموزش و پرورش باید تلاش کند تا در افق 1404 به رتبه خوبی در جهان دست یابد.

وی به بحث عدالت در نظام آموزشی و وزارت آموزش و پرورش اشاره داشت و افزود: عدالت باید در نظام آموزشی به خوبی رعایت شود و امکانات آموزشی به خوبی در اختیار کلیه نقاط کشور قرار گیرد.

رستمیان در پایان گفت: تمام توان و تلاش خود را باید بکار بندیم تا بتوانیم در اجرای نظام آموزشی موفق باشیم.

کد مطلب 1665484

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