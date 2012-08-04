به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان ظهر شنبه در آیین تجلیل از دانش آموزان افتخارآفرین شهرستان دامغان در مسابقات کشوری در سالن اجتماعات کانون امام خمینی(ره) مدیریت آموزش و پرورش این شهرستان با بیان اینکه آموزش مهارتهای مناسب لازمه هدایت رفتار دانش آموزان است، افزود: دانش آموزان باید در کنار کسب دانش به مهارت های لازم دست پیدا کنند.

وی به بحث توانمندسازی در نظام آموزشی اشاره و اظهار داشت: باید بحث توانمندسازی را در نظام آموزشی و آموزش و پرورش تقویت کرد و از این توانمندسازی به خوبی بهره گرفت.

رستمیان اضافه کرد: دانش آموزان ما باید به جایی برسند که خود اتکا شوند و از توان و ظرفیت خود به خوبی استفاده کنند.

وی به اجرای طرح تحول بنیادین در نظام آموزشی و وزارت آموزش و پرورش پرداخت و اظهار داشت: با اجرای این طرح مسئولیت وزارت آموزش و پرورش سنگین تر از گذشته خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آموزش و پرورش باید تلاش کند تا در افق 1404 به رتبه خوبی در جهان دست یابد.

وی به بحث عدالت در نظام آموزشی و وزارت آموزش و پرورش اشاره داشت و افزود: عدالت باید در نظام آموزشی به خوبی رعایت شود و امکانات آموزشی به خوبی در اختیار کلیه نقاط کشور قرار گیرد.

رستمیان در پایان گفت: تمام توان و تلاش خود را باید بکار بندیم تا بتوانیم در اجرای نظام آموزشی موفق باشیم.