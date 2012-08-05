میزان اعتبار اطلاعات اینترنتی درباره کودکان/ خواب دارای بیشترین آمار جستجو

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان با بررسی اطلاعات ارائه شده توسط موتور جستجوی گوگل برای عبارتهای مشهور و محبوب جستجو شده در رابطه با سلامت خواب کودک نیمی از آنها را نادرست ارزیابی کرده اند.

آنها به مقایسه نتایج 1300 وب سایت اینترنتی با توصیه های آکادمی امراض کودکان دررابطه با کاهش خطر سندروم مرگ ناگهانی نوزاد و یا سایر رویدادهای مرگبار نوزادان هنگام خواب پرداخته اند.

والدین باید از صحت اطلاعاتی که به صورت اینترنتی درباره سلامتی کودک به دست می آورند اطمینان حاصل کنند

عبارتهای کلیدی جستجو شده " نوزاد، استعمال دخانیات"، " وضعیت قرارگیری نوزاد در زمان خواب" و " پستانک نوزاد" بوده اند.

این تحقیق نشان می دهد که تنها 43.5 درصد از این سایتها اطلاعات صحیحی ارائه کرده اند، بیش از یک چهارم آنها راهنماییهای غیرمرتبطی داشته و 28.1 درصد از این سایتها اطلاعات غلطی ارائه کرده اند.

در این تحقیق وقتی که سایتهای غیرمرتبط مستثنی شدند، مشخص شد که 39.2 درصد از سایتها اطلاعات نادرست ارائه کرده اند.

دکتر راشل مون به عنوان رئیس این گروه تحقیقاتی از مرکز پزشکی کودکان در واشنگتن اظهار داشت: برای فعالان عرصه بهداشت و درمان این مسئله حائز اهمیت است که بدانند والدین هرکودک برای کسب اطلاعات درباره سلامتی کودک یا خواب وی به چه میزان به اینترنت رجوع می کنند.

محققان اظهار داشتند که سایتهای دولتی همواره موثق ترین اطلاعات را با میزان 80.1 درصد ارائه می کنند، درحالی که وبلاگها از کمترین میزان صحت با 30.9 درصد برخوردار هستند.

دکتر فریسکا یان گو از دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس اظهار داشت: بسیاری از بیماران وی به صورت اشتباه اعتقاد دارند که بهتر است همراه کودک خود در تخت وی بخوابند، اقدامی که ممکن است به خفگی نوزاد منتهی شود.

وی افزود: استفاده از اینترنت به خودی خود کار نادرست نیست اما اطلاعات غلط یا نادرست از عدم داشتن اطلاعات شرایط وخیم تری را پیش روی افراد می گذارد.

در سال 2010 ، 59 درصد از جمعیت آمریکا برای کسب اطلاعات در مسائل مربوط به سلامتی از اینترنت استفاده کرده اند که این میزان درمیان والدینی که اطلاعاتی را دررابطه با کودکان خود جستجو کرده اند در بیشترین حد خود قرار دارد. 72 درصد از بزرگسالان قسمت اعظم آن را باور می کنند.

این تحقیقات در مجله پزشکی کودکان منتشر شده است.