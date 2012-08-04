حضور کوهنوردان نظرآبادی در تیم هیمالیا نوردی

به گزارش خبرگزاری مهر، از این شهرستان بابک مویدی به عنوان کوهنورد و یونس رضاخانی به عنوان سرپرست، تیم را در این صعود همراهی می کنند.



این صعود با حضور 17 کوهنورد، سرپرست، مربی بانوان، مربی آقایان، تدارکات و پزشک 2 ماه به طول خواهد انجامید.



فوتسالیست های مهر ایرانیان قهرمان لیگ نوجوانان البرز شدند



در پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال استان البرز تیم مهر ایرانیان قهرمان شد.



مسابقات لیگ برتر فوتسال نوجوانان با حضور 8 تیم در مجموعه ورزشی انقلاب کرج به صورت دوره ای برگزار شد که تیم نظرآباد با 7 بازی مقابل تیم های عقاب نظرآباد، شهید اژدری ساوجبلاغ، آیندگان کرج، سهند ساوجبلاغ، شهدای دانش آموز کرج، جاوید کرج و ملی پوشان کرج و 7 برد با مربیگری صادق قره داغی توانست با اقتدار قهرمان استان البرز شود.



تیم آیندگان نایب قهرمان شد و تیم جاوید کرج به کسب مقام سومی رضایت داد.



مسابقات اسنوکر در البرز برگزار خواهد شد



هیئت بولینگ و بیلیارد استان البرز به مناسبت ماه مبارک رمضان یکدوره مسابقات اسنوکر ویژه آقایان برگزار خواهد کرد.



این دوره از مسابقات از تاریخ 13 لغایت 14 مرداد ماه در رده سنی زیر 17 سال و در باشگاه بیلیارد پرشین برگزار می شود.

