به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی

نهاد ناظر بر بانکها و موسسه های ملی و اعتباری است ، افزود: شهروندان مواردی را که رعایت نمی شود ، حتما اطلاع دهند.



وی گفت: در خصوص بانک های دولتی ما هم پیگیری می کنیم. حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی این موضوع را در موسسه های مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی هم نظارت و کنترل می کند.



حسینی به بانکها توصیه کرد: حتما این یک ضامن برای وام زیر 10 میلیون تومان را رعایت کنند.