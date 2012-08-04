  1. اقتصاد
۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

حسینی اعلام کرد:

یک ضامن برای وام زیر 10 میلیون تومان لازم‌الاجراست

یک ضامن برای وام زیر 10 میلیون تومان لازم‌الاجراست

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه موضوع یک ضامن برای وام‎‌های زیر 10 میلیون تومان مصوبه شورای پول و اعتبار است، گفت: این مصوبه لازم الاجراست و رعایت نشدن آن تخلف محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شمس الدین حسینی در مصاحبه با رادیو اقتصاد با بیان اینکه بانک مرکزی
نهاد ناظر بر بانکها و موسسه های ملی و اعتباری است ، افزود: شهروندان مواردی را که رعایت نمی شود ، حتما اطلاع دهند.

وی گفت: در خصوص بانک های دولتی ما هم پیگیری می کنیم. حسینی اظهار داشت: بانک مرکزی این موضوع را در موسسه های مالی و اعتباری و بانکهای خصوصی هم نظارت و کنترل می کند.

حسینی به بانکها توصیه کرد: حتما این یک ضامن برای وام زیر 10 میلیون تومان را رعایت کنند.

کد مطلب 1665499

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