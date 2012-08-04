معرفی 15 پروژه صنعتی تهران برای طرحهای مهر ماندگار

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله صادقی افزود: مقرر شده که این سه پروژه از محل اعتبارات طرح مهر ماندگار به بهره برداری برسند.

وی گفت: طی هماهنگیهای صورت گرفته با وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر است واحدهای تولیدی که در مراحل مناسبی از پیشرفت قرار دارند اما به دلیل در اختیار نداشتن منابع مالی به سرانجام نرسیده اند از محل منابع این وزارتخانه تأمین اعتبار شوند.

صادقی افزود: این نوع پروژه ها بعد از بررسیهای لازم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تزریق اعتبار خواهند شد تا هرچه سریعتر به بهره برداری برسند.

نمایشگاه حجاب و عفاف در شهرری برپا شد

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری کانون مساجد شهرستان اقدام به برپایی نمایشگاه حجاب و عفاف کرد.

به منظور حفظ و اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف، نمایشگاهی از سوی کانون فرهنگی هنری شهدای قلعه نو و ثامن الحج(ع) به مدت یک هفته در محل حسینیه مختص بانوان و مسجد پنج تن آل عبا(ع) برگزار شد.

این نمایشگاه با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی مناسب، با استقبال بی نظیر بانوان همراه شد.

کشف سوخت قاچاق در ورامین

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ورامین از کشف سوخت قاچاق گازوئیل در این شهرستان خبر داد.

حسن میرزایی اظهار داشت: در پی تماس شهروندان ورامین با سامانه 124 مبنی بر سوخت گیریهای شبانه یک دستگاه کامیون، رسیدگی به این امر در دستور کار بازرسان این اداره قرار گرفت.

وی افزود: بازرسان هماهنگی لازم را با شعبه ویژه قاچاق و ارز اداره تعزیزات حکومتی و اداره آگاهی به عمل آورده و متهم را حین سوخت گیری توقیف و شخص خاطی را جهت سیر مراحل قانونی تحویل اداره تعزیرات حکومتی و آگاهی کردند.

شناسایی 16 واحد مرغ فروشی متخلف در پاکدشت

در اجرای طرح نظارت مستمر بر فعالیت واحدهای عرضه کننده مرغ در شهرستان پاکدشت، بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، 16 واحد صنفی را به دلیل گرانفروشی، متخلف شناخته و برای متخلفان پرونده ای به ارزش ریالی 19 میلیون و 900 هزار ریال تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

همچنین در این بازرسیها، یک واحد قصابی به دلیل ذبح غیرمجاز دام متخلف شناخته شده و برای متخلف پرونده ای به ارزش ریالی 18 میلیون ریال تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پاکدشت ارجاع داده شد.