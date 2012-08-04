حمایت دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد قم از مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تخصصی کمیته امداد امام خمینی(ره) با عنوان نماز در مجتمع یاوران مهدی‌(عج) در جوار مسجد مقدس جمکران برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان تحت حمایت کمیته امداد برگزار شد.



عبداله جلالی در این مراسم، حمایت از مظلوم را یک اصل خواند و گفت: همانطور که نماز جزو اعتقادات و تکالیف ماست، طبق گفته امام راحل جنگ با ظلم و قطع دست ظالم ولو به شکست بینجامد بر ماتکلیف شده است و حرکت خودجوش شما دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد استان قم از مسلمانان میانمار قابل تحسین است.



وی با شاره به اینکه نماز کلید همه قفلها و گره گشاست خطاب به دختران نوجوان و جوان شرکت کننده در این همایش گفت: باید این امر را هر چه مهمتر و مستحکم تر در دستور و اولویت کارهای خود قرار دهید.



وی نماز را رشته محبت دوستی خالق و مخلوق دانست و گفت: اگر میخواهیم این رشته را محکم کنیم باید عمیقا و دقیقا به محتوای نماز توجه کنیم و این افتخار است که انسان در برابر خداوند درد دل و رازو نیاز می کند.



در این همایش که حجت الاسلام احمد احسانی دبیر ستاد اقامه نماز استان قم، نماینده اداره کل ورزش و جوانان و مسئولان استانی و امداد حضور داشتند، کارشناسان به برسی و تحلیل آثار مثبت روانی و معنوی، فواید و نحوه ارتباط مناسب با پروردگار پرداخته و دانش آموزان برتر مسابقه ویژه همایش نیز هدایایی دریافت کردند.



در پایان پس از برگزاری باشکوه نماز جماعت مغرب و عشاء در نمازخانه مجتمع فرهنگی زیارتی یاوران مهدی(عج)، دانش آموزان تحت حمایت امداد روزه خود افطار کردند.



در حاشیه و پیش از شروع همایش دانش آموزان شرکت کننده در مراسم با امضاء طوماری ضمن محکوم نمودن کشتار بی رحمانه مسلمانان مظلوم میانمار، از مراجع عظام تقلید، مسئولان نظام و سازمان‌های بین المللی حقوق بشر خواستار رسیدگی و پیگیری موضوع شدند.



برگزاری همایش رمضان جوان و مهدویت در جمعیت هلال احمر قم



همایش رمضان جوان و مهدویت با حضور جمع کثیری از اعضای دانشجویی - دانش آموزی و کانون آزاد جوانان در مرکز امور جوانان جمعیت هلال احمر استان قم برگزار شد.



در این همایش حجت الاسلام و المسلمین عرفان با ضروری دانستن بحث آموزه مهدویت گفت: مباحث مهدویت با محورهای مختلفی همچون تفکیک ناپذیری بحث مهدویت و امامت و همچنین اصالت اسلامی آموزه‌های مهدویت همراه است.



وی گفت: منجی باوری و باوربه این که مصلحی خواهد آمد که عدل و داد را در سراسر کره خاکی بگستراند از همان آغاز بوده و غایت مشترک ادیان الهی بوده است.



وی افزود: به خوبی میتوان دریافت که اعتقاد به انتظار، اعتقادی است جهانی که در تمام آئین ها و کیش‌های بزرگ جهانی وجود داشته و دارد.



حجت الاسلام عرفان ضمن اشاره به موضوع پیشتازی رقبا در عرصه موعود باوری تصریح کرد: هم اکنون جهان غرب در این تلاش است که خود را منجی نشان داده تا بتواند جایگزینی برای مهدویت باشد و این باعث شده تا رقابتی در عرصه موعود باوری به وجود بیاید.



لازم به یادآوری است این همایش به همت حوزه نمایندگی ولی فقیه و معاونت امور جوانان هلال احمر استان قم و با هماهنگی مرکز تخصصی مهدویت برگزار شد.

