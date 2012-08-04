تحریم ها ملت ایران را آبدیده کرده است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام جواد حاجی زاده بعد از ظهر امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد: ایجاد جنگ داخلی و برادرکشی در سوریه توطئه امریکایی، اسرائیلی و با مشارکت شیوخ مزدور عرب در جهت جلوگیری از موج بیداری اسلامی در کشورهای خودشان و تحت الشعاع قرار دادن مبارزات مردم بحرین و عربستان است.

وی، به روز حقوق بشر اسلامی نیز اشاره کرد و افزود: حقوق بشر اسلامی نشانه عدالت و احقاق حق است. اما متأسفانه امروز دشمنان و دول دست نشانده، حقوق بشر را دستمایه ای برای فشار به کشورها قرار داده اند و حقوق بشر را به نحوی که منافع آنها را تأمین کند تعبیر می کنند و نمونه بارز آن کشتار بی رحمانه و ددمنشانه مردم مظلوم و بی پناه میانمار است که توسط دولت میانمار و بودائیان افراطی صورت می گیرد و روزانه دهها نفر به طرز فجیعی قربانی این نسل کشی می شوند.

این مقام مسئول در قسمتی دیگر از سخنان خود به سالروز انقلاب مشروطه اشاره کرد و افزود: با وجود اینکه نهضت مشروطه با رهبری روحانیت به پیروزی رسید اما خیانت برخی روشنفکران غربزده باعث شد این انقلاب از مسیر خود منحرف شود و نهایتاً بااین خیانت ها شکست بخورد.

وی افزود: امروز بزرگترین نیاز انقلاب اسلامی وحدت و همدلی است و دشمن سعی دارد با ایجاد تفرقه و توطئه های مختلف در بین نیروهای انقلابی شکاف ایجاد کند که باید همه مواظب باشیم بهانه به دست دشمن ندهیم.

امام جمعه اهر همچنین به تحریمهای انجام شده توسط آمریکا و دول اروپایی اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی ایران 34 سال در تحریم بوده و این تحریمها ملت و دولت را آبدیده کرده است و هرچه از عمر پربرکت انقلاب می گذرد با وجود تحریمها شاهد پیشرفت ها در عرصه های مختلف علمی، پزشکی، تحقیقاتی، صنایع دفاع، هوا فضا، نانو، انرژی هسته ای و سایر حوزه ها هستیم.

وی همچنین به ماه مبارک رمضان هفته اکرام ایتام نیز اشاره کرد و بهره مندی از فیوضات ماه مبارک رمضان را فرصتی مغتنم برای ارتباط و نزدیکی به خدا اعلام کرد و از افراد متمکن و مردم نوعدوست خواست دراین هفته با شناسایی افراد نیازمند و ایتام به یاری آنها بشتابند و در طول سال با همکاری کمیته مداد به این افراد کمک مادی و معنوی نمایند.

وی به شبهای قدر نیز اشاره کرد و از مسئولین فرهنگی خواست با برنامه ریزی مناسب در ارائه برنامه های معنوی مناسب به علاقمندان در مساجد و محافل تلاش کنند.