تحریم های اقتصادی آخرین برگ جریان استکبار/سوء مدیریت بودجه زیارت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر، ظهر شنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یکی از مسائلی است که به عنوان یک استراتژی باید به آن توجه داشته باشیم زیرا امروز دشمن به دنبال فشار جدی است و ما باید با برنامه ریزی اقتصاد خود را مدیریت کنیم.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: فشارهایی که در عرصه اقتصادی بر ایران وارد شده مانند همان فشارهایی است که در دوران انقلاب اسلامی بر این کشور تحمیل می شد.

وی با تاکید بر اینکه تحریم اقتصادی از نگاه دشمن یک تهدید و از نگاه ایران اسلامی یک فرصت است، افزود: دشمن می خواهد ایران را در یک جنگ روانی داخل کند و این تهدیدی است که آنها برنامه ریزی کرده و با تمام قوا وارد میدان شده اند.

وی تاکید کرد: تحریم های اقتصادی که ایران اسلامی با آن مواجه است بالاترین نوع تهدید و تحریم اقتصادی بوده و این کشور امروز در اوج قله تحریم قرار دارد.

حجت الاسلام پژمانفر بیان کرد: امروز اگر بخواهیم این تهدیدها را تبدیل به فرصت کنیم باید اقتصاد خود را از اتکاء به نفت و تک محصولی بودن خارج کنیم.

مدیریت قوه مقننه و مجریه تهدید اقتصادی را به فرصت تبدیل می کند

وی با اشاره به اینکه برخی ها عنوان می کنند که ایران اسلامی در اوج تحریم اقتصادی قرار دارد، افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند که ما امروز در دوران جنگ بدر و خیبر قرار داریم و دشمن به رغم داشتن امکانات زیاد نمی تواند در مسیر الهی جمهوری اسلامی سنگ اندازی کند.

وی ادامه داد: این کشور در دوران جنگ نقطه پیروزی را برای خود رقم زد و در حال حاضر نیز با مدیریت و تعامل جدی قوه مقننه و مجریه این تهدید تبدیل به فرصت می شود.

وی با اشاره به جبهه پایداری نیز تصریح کرد: امروز جبهه پایداری اساسنامه خود را تنظیم کرده و در ارتباط با موضوع ریاست جمهوری ورود پیدا خواهد کرد.

وی در زمینه بودجه زیارت نیز تصریح کرد: از مسائل بسیار پرحاشیه استان بودجه زیارت است بر اساس پیگیری های صورت گرفته ریاست جمهوری بودجه خاصی را برای این استان با رویکرد ارتقاء نقش زیارت در شهر مشهد و استان پیش بینی کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه تقطیعی در بودجه زیارت صورت گرفت و در یک مقطع زمانی این بودجه داخل استان نیامد و به دلیل مشکلات در ردیف های بودجه نتوانست همه این بودجه وارد استان شود.

بودجه زیارت به دلیل سوء مدیریت در مسیر شفافی قرار نگرفت

وی ادامه داد: قرار بود هزینه این بودجه در استان خلایی را پوشش دهد اما این خلاء پوشش داده نشد و به طور مثال اگر 60 درصد این بودجه وارد استان شد نتوانست آن ماموریت 60 درصدی خود را داشته باشد.

وی تاکید کرد: عدم جذب اعتبار بودجه زیارت در مسیری که روشن و شفاف بود به دلیل سوء مدیریت صورت نگرفت اما امیدواریم تتمه این بودجه را داشته باشیم و هر سال رقم قابل توجهی به این استان اختصاص یابد.

وی با اشاره به فرمایش امام جمعه در خصوص عدم کارآیی کارگروه زیارت تصریح کرد: من با این فرمایش امام جمعه موافقم چرا که این کارگروه به راستی نتوانسته است نقش آفرینی لازم را داشته باشد و این امر نشان دهنده ضعف مدیریت و عدم تمرکز است.

حاشیه نشینی یکی از معضلات جدی مشهد

وی در خصوص بحث حاشیه نشینی نیز بیان کرد: موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات جدی شهر مشهد بوده که باید با واقع بینی به آن توجه شود.

وی تاکید کرد: وجود 900 هزار حاشیه نشین یک معضل بزرگ بوده و هیچ شهری به اندازه مشهد دارای حاشیه نشین نیست.

وی ادامه داد: معضل قانونی و عدم مشخص شدن حریم مشهد و زیارتی بودن این شهر سبب بودجود آمدن معضل حاشیه نشینی شده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: معضل حاشیه نشینی در دستور کار مجمع نمایندگان استان قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه نباید به مشهد با دیدگاه انتفاعی نگاه کرد زیرا پایتخت معنوی یک شهر توریستی نیست، بیان کرد: مراکز زائر سرا برای افراد کم درآمد در مشهد راه اندازی می شود.

تغییر استاندار را به صلاح نمی دانیم

وی در زمینه تغییر استاندار نیز بیان کرد: تغییر استاندار را به صلاح نمی دانیم و با جدیت به دنبال ادامه همکاری با استاندار تا ادامه دولت بعد هستیم.

وی با اشاره به نقش دانشکده خبر در حوزه آموزش های رسانه ای بیان کرد: بحث آموزش در عرصه مباحث خبری یک امر ضروری و بدیهی است.

وی تاکید کرد: اگر نسبت به آموزش در عرصه رسانه برنامه جدی وجود نداشته باشد عملکرد و اثربخشی فضای رسانه ای فراموش می شود.

وی بیان کرد: هر فردی در هر حوزه ای که ورود پیدا می کند و می خواهد کاری انجام دهد باید با دانش آن کار آشنا باشد تا بتوان به زوایای آن بحث ورود پیدا کند، بنابراین خبرنگاری کار ساده ای نیست زیرا یک خبرنگار می تواند تاثیرات بسیار بزرگی را در عرصه داخلی و بین المللی ایجاد کند.

خلاء زیرساخت ها و توسعه فضای رسانه ای در خراسان رضوی

وی یادآور شد: اگر فردی با علاقه و آموزش کافی وارد حوزه خبرنگاری شود می تواند نقش موثری را در عرصه رسانه ایفا کند.

وی با تاکید بر اینکه خلاءهای در بحث زیرساخت ها و توسعه فضای رسانه ای در استان وجود دارد، افزود: ما به عنوان مجمع نمایندگان استان درارتباط با تامین زیرساخت ها و توسعه فضای کمی و کیفی رسانه ای استان گام بر می داریم.

وی با اشاره به دانشکده خبر مشهد نیز تصریح کرد: دانشکده خبر مشهد با وجودافت و خیزهای متعددی که با آن مواجه بوده توانسته برخی رشته هایی را بیاورد که تنها در مشهد وجود دارد و همچنین موفق به دریافت رتبه های اول در برخی مقاطع شود.

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: ظرفیت دانشکده خبر در استان خراسان رضوی با توجه به استعدادهایی که وجود دارد باید در نظر گرفته شود و برنامه ریزی های لازم با توجه به چشم انداز 1404و رسیدن به نقطه مطلوب صورت پذیرد.

وی در خصوص انتقال فدراسیون و دانشگاه ورزش از تهران به مشهد، بیان کرد: دولت نهم و دهم یکی از کارهایی که در دستور کار خود قرار داد این بود که تهران را از برخی حوزه های کاری خارج کند.

انتقال دانشکده تربیت بدنی و ورزش به مشهد

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از پیشنهادها در حوزه مباحث ورزشی انتقال دانشکده تربیت بدنی و ورزش و فدراسیون از تهران بود و با پیگیری هایی صورت گرفته و تائید رئیس جمهور قرار است این انتقال انجام شود.

وی با بیان مطلب فوق افزود: دست اندرکاران و مسئولین استانی باید با فراهم سازی زیرساخت ها فرصت انتقال فدراسیون به مشهد را مغتنم شمرده و پیگیری های لازم را انجام دهند زیرا تا پیش از این نیز فرصت هایی این گونه پیش آمده بود اما به دلیل کوتاهی و غفلت برخی مسئولین آن موقعیت ها از دست رفت.

حجت الاسلام پژمانفر با بیان اینکه ما نیز به عنوان مجمع نمایندگان کمک های لازم را برای انتقال فدراسیون انجام می دهیم، عنوان کرد: استاندار خراسان رضوی نیز باید دستورات لازم را برای تامین و توسعه زیر ساخت ها به منظور این انتقال صادر کند.