ثبات قیمت مسکن در گلستان/ تمدید مهلت ارائه آثار به همایش میقات الرضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جوان شورابی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر گلستان گفت: با شروع ساخت مسکن مهر در کشور، ثبات خوبی در قیمت مسکن صورت گرفت در حالی که در سال های گذشته، قیمت مسکن رشد صعودی پیدا می کرد.

شورابی افزود: هم چنین با شروع این پروژه ها، بخش های زیادی از واحدهای صنعتی و ساخت و ساز به طور مستقیم و غیرمستقیم دراین عرصه وارد شدند و اشتغال زیادی برای آنان در این بخش فراهم شد.

وی اظهارامیدواری کرد که با ساخت مسکن مهر در استان شاهد بهره مندی اقشار محروم جامعه از خانه و سرپناه شویم.

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان

مدیریت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی گلستان خبر داد: آزمون های ورود به حرفه مهندسان (پایه 3)، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی، همزمان با سراسر کشور در تاریخ 30 و 31 شهریور ماه برگزار می شود.



عادل مصدقی گفت: مهندسان واجد شرایط برای ثبت نام می توانند از طریق وب سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به آدرس عادل مصدقی گفت: مهندسان واجد شرایط برای ثبت نام می توانند از طریق وب سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به آدرس WWW.INBR.IR اقدام کنند.



وی ادامه داد: آزمون های ورود به حرفه مهندسان در رشته های معماری (نظارت و طراحی)، شهرسازی و عمران (محاسبات و نظارت)، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک برای دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار می شود.



مصدقی افزود: برای دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی (پایه 1، 2 و 3) نیز، کاردان های فنی ساختمان (پایه 3) در رشته های معماری، عمران، شهرسازی، نقشه برداری، مکانیک و برق با یکدیگر به رقابت می پردازند.



وی ادامه داد: این آزمون ها براساس دستورالعمل اجرایی و برنامه ریزی های انجام شده در دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود.



بررسی بهبود کیفیت آرد نانواییهای گلستان



معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان از شروع اجرای بررسی بهبود کیفیت آردهای مصرفی در نانوایی های استان خبر داد و گفت : در راستای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف ، توسعه و ارتقاء کیفیت و بهداشت آرد مصرفی خبازی های استان ، طرح بررسی آردهای مذکور در سطح استان با مشارکت معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت شهرستانها از تیر ماه سال جاری در سطح استان اجرایی شده است .



دکتر منتظری افزود: بدین منظور جلسه هماهنگی در خصوص اهداف و روش اجرای طرح با حضور کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی و غذا دارو و کلیه کارشناسان مسئول بهداشت محیط و کنترل مواد غذایی شهرستانهای استان در محل سالن معاونت غذا و دارو برگزار شد.



برنامه های هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در بندرگز



دکتر نظامی پاکزاد مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان بندرگز گفت: تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد تغذیه باشیر مادراز ابتلا شیرخوار به بیماری هایی نظیر آسم و آلرژی در سالهای آتی عمر جلوگیری خواهد کرد افزود : تغذیه با شیر مادر همچنین از ابتلاء کودک به افزایش کلسترل و چربی خون نیزجلوگیری خواهد کرد.

مرکز بهداشت شهرستان بندرگز همزمان با فرا رسیدن هفته جهانی شیر مادر10 الی 16 مرداد ماه اقدام به تهیه گزارش خبری ویژه در این خصوص نموده و اهم فعالیت های مرکز بهداشت در این هفته شامل :ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود اجرای برنامه شیر مادر در شهرستان ، برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاوره شیردهی در مراکز و خانه های بهداشت جهت گروه های هدف است.

تمدید ارائه آثار به همایش میقات الرضا (ع)

کارشناس مسئول روابط عمومی اوقاف گلستان گفت: فراخوان ارائه آثار به دبیرخانه همایش میقات‌الرضا (ع) در گلستان تا 15 شهریور امسال تمدید شد.



محمد کوهساری با بیان اینکه آثار به دبیرخانه همایش ارسال گردد افزود: پس از داوری آثار ارسالی در بخش‎های مقاله، عکس، وبلاگ، شعر و پیامک جوایزی به رسم یادبود به آثار برگزیده اهدا خواهد شد.



مدیر روابط عمومی اوقاف گلستان در خصوص محورهای این فراخوان اذعان کرد: راهکارهای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، نقش بقاع در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نقش بقاع در افزایش بهره‎وری موقوفات، امامزادگان، ترویج فرهنگ نماز و حجاب از جمله رویکردهای این همایش است.

بازدید مشاور استاندار از طرح اوقات فراغت دانش آموزان

مشاور استاندار و مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استان گفت : برنامه ریزی جهت برگزاری کلاسهای اوقات فراغت دانش آموزان باید به گونه ای باشد که با بیشترین استقبال دانش آموزان مواجه شود .



دکتر مهری مهدوی در بازدید از طرح اوقات فراغت دانش آموزان در محل کانون آفرینش گرگان تاکید کرد: برای غنی تر شدن برنامه های کلاسها ی اوقات فراغت هر سال نسبت به سال قبل انجام نظر سنجی دقیق ضروری است .



دکتر مهدوی درحاشیه این بازدید از کتابخانه کانون آفرینش و نمایشگاه آثار دستی دانش آموزان که شامل سفال ، بافتنی ونقاشی با موضوع شعار سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بود نیز دیدن کرد .



جلسه بررسی مشکلات منطقه گردشگری کبودوال

جلسه ای درخصوص منطقه گردشگری کبودوال پس ازسیل باحضور عسگری معاون سرمایه گذاری میراث فرهنگی گلستان وحسینی معاون حفاظت وبهره برداری آب منطقه ای گلستان ودیگر اعضاءدردفتر فرماندارشهرستان علی اکبرکی پور تشکیل شد.

کی پور گفت: گرچه دولت خدمتگزار در تمامی زمینه ها بخصوص گردشگری خدمات شایانی را انجام داده است ولی مردم خواستار هستند که تحولات چشمگیری در بحث گردشگری در شهرستان با توجه به اینکه علی آباد کتول دارای جاذبه های بزرگ گردشگری است اتفاق بیفتد.

وی افزود: در بازسازی منطقه گردشگری کبودوال ادارات مرتبط با این کار ، کارهای تخصصی خودرا با هماهنگی انجام داده تا با توجه به فصل گردشگری این مشکل سریعتر حل شود.



جشن بزرگ روزه



جشن بزرگ روزه و خانواده از منظر جامعه شناسی در محل تأمین اجتماعی استان برگزار شد.

در این مراسم مدیرکل تأمین اجتماعی استان گلستان با اشاره به عظمت ماه مبارک رمضان گفت: ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن و اجابت دعاها و فرصتی برای زدودن بار گناه و خودسازی است.



حسین امیری با اشاره به جایگاه خاص خانواده در اسلام خاطر نشان کرد: نهاد خانواده به عنوان واحد تشکیل دهنده هرجامعه از اهمیت خاصی برخوردار است و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز با الهام از آموزه های دین اسلام نگاه ویژه ای به آن داشته و در واقع سلامت هر جامعه ای ریشه در سلامتی عناصر تشکیل دهنده آن یعنی خانواده دارد.