ثبات قیمت مسکن در گلستان/ تمدید مهلت ارائه آثار به همایش میقات الرضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد تقی جوان شورابی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان در جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های مسکن مهر گلستان گفت: با شروع ساخت مسکن مهر در کشور، ثبات خوبی در قیمت مسکن صورت گرفت در حالی که در سال های گذشته، قیمت مسکن رشد صعودی پیدا می کرد.
شورابی افزود: هم چنین با شروع این پروژه ها، بخش های زیادی از واحدهای صنعتی و ساخت و ساز به طور مستقیم و غیرمستقیم دراین عرصه وارد شدند و اشتغال زیادی برای آنان در این بخش فراهم شد.
وی اظهارامیدواری کرد که با ساخت مسکن مهر در استان شاهد بهره مندی اقشار محروم جامعه از خانه و سرپناه شویم.
برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان
عادل مصدقی گفت: مهندسان واجد شرایط برای ثبت نام می توانند از طریق وب سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به آدرس WWW.INBR.IR اقدام کنند.
وی ادامه داد: آزمون های ورود به حرفه مهندسان در رشته های معماری (نظارت و طراحی)، شهرسازی و عمران (محاسبات و نظارت)، مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک برای دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار می شود.
مصدقی افزود: برای دریافت پروانه اشتغال به کار کاردانی و تعیین صلاحیت معماران تجربی (پایه 1، 2 و 3) نیز، کاردان های فنی ساختمان (پایه 3) در رشته های معماری، عمران، شهرسازی، نقشه برداری، مکانیک و برق با یکدیگر به رقابت می پردازند.
وی ادامه داد: این آزمون ها براساس دستورالعمل اجرایی و برنامه ریزی های انجام شده در دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می شود.
بررسی بهبود کیفیت آرد نانواییهای گلستان
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گلستان از شروع اجرای بررسی بهبود کیفیت آردهای مصرفی در نانوایی های استان خبر داد و گفت : در راستای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف ، توسعه و ارتقاء کیفیت و بهداشت آرد مصرفی خبازی های استان ، طرح بررسی آردهای مذکور در سطح استان با مشارکت معاونت بهداشتی و شبکه های بهداشت و درمان و مراکز بهداشت شهرستانها از تیر ماه سال جاری در سطح استان اجرایی شده است .
دکتر منتظری افزود: بدین منظور جلسه هماهنگی در خصوص اهداف و روش اجرای طرح با حضور کارشناسان ستادی معاونت بهداشتی و غذا دارو و کلیه کارشناسان مسئول بهداشت محیط و کنترل مواد غذایی شهرستانهای استان در محل سالن معاونت غذا و دارو برگزار شد.
برنامه های هفته جهانی تغذیه با شیر مادر در بندرگز
دکتر نظامی پاکزاد مسئول واحد سلامت خانواده و جمعیت شهرستان بندرگز گفت: تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد تغذیه باشیر مادراز ابتلا شیرخوار به بیماری هایی نظیر آسم و آلرژی در سالهای آتی عمر جلوگیری خواهد کرد افزود : تغذیه با شیر مادر همچنین از ابتلاء کودک به افزایش کلسترل و چربی خون نیزجلوگیری خواهد کرد.
مدیر روابط عمومی اوقاف گلستان در خصوص محورهای این فراخوان اذعان کرد: راهکارهای تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی، نقش بقاع در تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نقش بقاع در افزایش بهرهوری موقوفات، امامزادگان، ترویج فرهنگ نماز و حجاب از جمله رویکردهای این همایش است.
دکتر مهری مهدوی در بازدید از طرح اوقات فراغت دانش آموزان در محل کانون آفرینش گرگان تاکید کرد: برای غنی تر شدن برنامه های کلاسها ی اوقات فراغت هر سال نسبت به سال قبل انجام نظر سنجی دقیق ضروری است .
دکتر مهدوی درحاشیه این بازدید از کتابخانه کانون آفرینش و نمایشگاه آثار دستی دانش آموزان که شامل سفال ، بافتنی ونقاشی با موضوع شعار سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بود نیز دیدن کرد .
جشن بزرگ روزه
جشن بزرگ روزه و خانواده از منظر جامعه شناسی در محل تأمین اجتماعی استان برگزار شد.
حسین امیری با اشاره به جایگاه خاص خانواده در اسلام خاطر نشان کرد: نهاد خانواده به عنوان واحد تشکیل دهنده هرجامعه از اهمیت خاصی برخوردار است و نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز با الهام از آموزه های دین اسلام نگاه ویژه ای به آن داشته و در واقع سلامت هر جامعه ای ریشه در سلامتی عناصر تشکیل دهنده آن یعنی خانواده دارد.
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