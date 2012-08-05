انتشار دیوان شعر حضرت علی (ع) پس از 1100 سال

راهب عارفی محقق، مترجم و مدیر انتشارات «راشدین» در این باره به خبرنگار مهر گفت: این دیوان همانند نهج البلاغه بعد از شهادت حضرت علی (ع) گردآوری شد و تاریخ انجام این کار حوالی سال 300 هجری قمری بوده و تنها 60 نسخه از آن وجود دارد.

وی افزود: ما در انتشارات راشدین این کتاب را که در واقع شعرهای پراکنده حضرت علی (ع) است و توسط یک محقق سوری به نام سالم شمس‌الدین تصحیح شده بود، سال گذشته از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تهیه کردیم.

این مترجم زبان و ادبیات عرب اضافه کرد: بنده حدود 8 ماه مشغول ترجمه این دیوان به زبان فارسی بودم. شعرهای حضرت علی (ع) پیش از این در لبنان و سوریه منتشر شده بود، اما این برای نخستین بار است به زبان فارسی ترجمه می‌شود.

به گفته مدیر انتشارات راشدین، دیوان شعر حضرت علی (ع) که شعرهایش پراکنده و در موضوعات مختلف اعم از خداشناسی و عرفان است، چندی پیش مجوز نشرش را دریافت کرد و اخیراً در حجمی حدوداً 200 صفحه منتشر و راهی بازار شده است.

عارفی همچنین از تصمیم انتشارات متبوعش برای چاپ گزیده‌ای کوتاه از نهج البلاغه و نیز صحیفه سجادیه در آینده نزدیک خبر داد و هدف از آن را دسترسی آسان مردم به برخی از مهمترین خطبه‌ها و فرازهای ائمه (ع) عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: وصیتنامه حضرت علی که در واقع یکی از خطبه‌های نهج البلاغه و سخنان ایشان به امام حسن (ع) است، آماده چاپ شده و امیدواریم به زودی راهی بازار شود.