  1. فرهنگ و ادب
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۱

عارفی به مهر خبر داد:

انتشار دیوان شعر حضرت علی (ع) پس از 1100 سال

انتشار دیوان شعر حضرت علی (ع) پس از 1100 سال

مدیر انتشارات راشدین از چاپ دیوان شعر حضرت علی (ع) بر اساس یکی از 60 نسخه این شعرها در جهان و برای اولین بار به زبان فارسی خبر داد.

راهب عارفی محقق، مترجم و مدیر انتشارات «راشدین» در این باره به خبرنگار مهر گفت: این دیوان همانند نهج البلاغه بعد از شهادت حضرت علی (ع) گردآوری شد و تاریخ انجام این کار حوالی سال 300 هجری قمری بوده و تنها 60 نسخه از آن وجود دارد.

وی افزود: ما در انتشارات راشدین این کتاب را که در واقع شعرهای پراکنده حضرت علی (ع) است و توسط یک محقق سوری به نام سالم شمس‌الدین تصحیح شده بود، سال گذشته از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران تهیه کردیم.

این مترجم زبان و ادبیات عرب اضافه کرد: بنده حدود 8 ماه مشغول ترجمه این دیوان به زبان فارسی بودم. شعرهای حضرت علی (ع) پیش از این در لبنان و سوریه منتشر شده بود، اما این برای نخستین بار است به زبان فارسی ترجمه می‌شود.

به گفته مدیر انتشارات راشدین، دیوان شعر حضرت علی (ع) که شعرهایش پراکنده و در موضوعات مختلف اعم از خداشناسی و عرفان است، چندی پیش مجوز نشرش را دریافت کرد و اخیراً در حجمی حدوداً 200 صفحه منتشر و راهی بازار شده است.

عارفی همچنین از تصمیم انتشارات متبوعش برای چاپ گزیده‌ای کوتاه از نهج البلاغه و نیز صحیفه سجادیه در آینده نزدیک خبر داد و هدف از آن را دسترسی آسان مردم به برخی از مهمترین خطبه‌ها و فرازهای ائمه (ع) عنوان کرد.

وی در ادامه گفت: وصیتنامه حضرت علی که در واقع یکی از خطبه‌های نهج البلاغه و سخنان ایشان به امام حسن (ع) است، آماده چاپ شده و امیدواریم به زودی راهی بازار شود.

کد مطلب 1665533

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