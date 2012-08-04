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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

عبداللهی:

پای قاتل به چوبه دار نرسید

پای قاتل به چوبه دار نرسید

شیروان - خبرگزاری مهر: رییس زندان شیروان گفت: به برکت ماه پرفیض رمضان، قاتل از مجازات اعدام نجات یافت.

علی اکبر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش مسئولین، مشاوران زندان، ستاد دیه و دادگستری شیروان و با کسب رضایت شاکی خصوصی، پای قاتل به چوبه دار نرسید و وی از قصاص نفس نجات یافت.

وی افزود: شخصی به نام " و- الف" که به جرم قتل در سال 87 دستگیر و به اعدام محکوم شده بود با تلاش مسئولان و کسب رضایت اولیاء دم، زندگی دوباره یافت.

عبداللهی اظهارداشت: قاتل در هشتم مرداد ماه 87 به وسیله سلاح سرد موجب قتل مرحوم محمد دورسنگی شده بود.

رییس زندان شیروان درادامه گفت: همچنین در دهه اول ماه مبارک رمضان واحد مددکاری این اداره رضایت 5 نفر از محکومین مالی را اخذ و با کمک ستاد دیه و انجمن حمایت موجبات آزادی آنان را فراهم کرده است.

کد مطلب 1665536

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