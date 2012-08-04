علی اکبر عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تلاش مسئولین، مشاوران زندان، ستاد دیه و دادگستری شیروان و با کسب رضایت شاکی خصوصی، پای قاتل به چوبه دار نرسید و وی از قصاص نفس نجات یافت.

وی افزود: شخصی به نام " و- الف" که به جرم قتل در سال 87 دستگیر و به اعدام محکوم شده بود با تلاش مسئولان و کسب رضایت اولیاء دم، زندگی دوباره یافت.

عبداللهی اظهارداشت: قاتل در هشتم مرداد ماه 87 به وسیله سلاح سرد موجب قتل مرحوم محمد دورسنگی شده بود.

رییس زندان شیروان درادامه گفت: همچنین در دهه اول ماه مبارک رمضان واحد مددکاری این اداره رضایت 5 نفر از محکومین مالی را اخذ و با کمک ستاد دیه و انجمن حمایت موجبات آزادی آنان را فراهم کرده است.