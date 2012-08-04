محسن بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با تمام وجود تلاش می‌کنیم تا تیم فوتبال صبای قم به سه امتیاز مسابقه حساس روز یکشنبه در هفته سوم مسابقات لیگ برتر این فصل مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران دست یابد.



آماده و قوی به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس تهران می‌رویم



وی افزود: با توجه به برخورداری از زمان کافی برای انجام برنامه‌های مختلف آماده‌سازی، با تیمی آماده و قوی به مصاف تیم فوتبال پرسپولیس تهران می‌رویم تا یک قدم دیگر خود را به سه تیم بالای جدول رده‌بندی نزدیک کنیم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم درباره شرایط فعلی تیمش در آستانه این دیدار، تصریح کرد: تیم بسیار آماده و باانگیزه‌ای داریم، زیرا تمام بازیکنان ما از آمادگی کافی برخوردار هستند و به خوبی نیز توانسته ایم آمادگی و هماهنگی مورد نظر کادر فنی را به دست آوریم.



وی با تأکید بر اینکه تیم خوب و آماده‌ای برای ادامه مسابقات لیگ برتر این فصل داریم، ادامه داد: صبای قم تیم بزرگی است و با آمادگی کامل در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف حریفان خود می‌رود تا به جایگاهی مناسب در لیگ این فصل دست یابد.



بیات یادآور شد: در سه هفته قبل برابر حریفان خود، با تیمی آماده به میدان رفتیم و در مجموع عملکرد خوبی داشتیم و توانستیم نتایج خوبی کسب کنیم که ما را به ادامه لیگ امیدوارتر کند، ما باخت به ملوان را کاملا فراموش کرده ایم و می خواهیم این باخت را برابر پرسپولیس جبران کنیم.



وی با اشاره به تلاش برای افزایش آمادگی تیم صبا تأکید کرد: در بازی‌های قبل خود از آغاز دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تاکنون توانمندی تیم ما به خوبی نمایان شده است که باید تا قبل از دیدار با تیم فوتبال پرسپولیس تهران باز هم خود را تقویت کنیم.



هافبک تیم فوتبال صبای قم با اشاره به اینکه هدف صبا کسب یکی از رتبه‌های اول تا چهارم لیگ دوازدهم فوتبال باشگاه‌های کشور است یادآور شد: صبای قم مدیران پرتلاشی دارد و تمام آنها انتظار دارند تا این تیم را در مسابقات این فصل فوتبال لیگ برتر در حد یک تیم مدعی ببینند.



باید با انگیزه و دقت بازی کنیم



وی بیان کرد: خوشبختانه با تدابیر خوب کادر فنی تیم، برای کسب آمادگی در دیدارهای باقی مانده لیگ برتر، تمرینات بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارم این مهم زمینه تحولی مثبت و رو به پیشرفت را در تیم صبای قم ایجاد کند.



هافبک تیم فوتبال صبای قم درباره دیدار هفته چهارم صبای قم در مقابل تیم پرسپولیس تهران تصریح کرد: نه تنها این مسابقه بلکه تمام بازی‌های لیگ برتر دارای اهمیت و حساسیت‌ هستند اما این دیدار در خارج از خانه برگزار می‌شود و باید با انگیزه و دقت بازی کنیم.



بیات افزود: کادر فنی قطعا به حساسیت‌های این مسابقه فکر کرده‌اند و برای کسب موفقیت تیم در این دیدار مهم تدابیر خاصی می‌اندیشند اما از نظر روحی و جسمی در کنار یکدیگر شرایط خوبی برای این دیدار داریم و با توجه به اینکه به خوبی از حریف شناخت داریم، با آمادگی کامل به مصاف این تیم می‌رویم.



تیم فوتبال صبای قم که در حال حاضر با کسب 6 امتیاز از سه بازی گذشته خود در مکان چهارم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ایستاده است، در هفته چهارم بازی‌ها روز یکشنبه 15 مردادماه جاری از ساعت 22:30 دقیقه در دیداری خارج از خانه میهمان تیم فوتبال پرسپولیس تهران است.