رمضان در کلام ابرار؛ روزه درس مساوات و برابری

در خصوص جایگاه ماه رمضان می توان به حدیثی از حضرت محمد (ص) اشاره کرد که ایشان می فرمایند: چون حلال ماه رمضان پدید آید درهای دوزخ بسته گردد و درهای بهشت گشوده می‌شود و شیاطین به زنجیر کشیده می‌شوند.

ایشان همچنین می فرمایند: کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشود در کدام ماه بخشوده خواهد شد؟

تامل در سخنان این بزرگواران درک عمیق ارزش ماه مبارک رمضان را برای همگان سهل خواهد کرد. این که این ماه چه برکت هایی با خود به همراه دارد در احادیث امامان و پیامبر گرامی اسلام به خوبی بیان شده است.

برای نمونه امام صادق (ع) می فرمایند: کسی در ماه رمضان آمرزیده نشود تا ماه رمضان آینده آمرزیده نگردد مگر آنکه در عرفات حاضر شود.

در حدیثی از پیامبر که وجه تسمیه این ماه مبارک نیز در آن آمده حضرت می فرمایند: ماه رمضان به این نام خوانده می شود زیرا گناهان ما را می سوزاند.

رمضان در لغت از رمضائ به معنای شدت حرارت گرفته شده است و به معنای سوزاندن است. چون در این ماه گناهان انسان بخشیده می شود. رمضان نام یکی از ماه های قمری و تنها ماه قمری است که نامش در قرآن آمده و یکی از چهار ماهی است که خداوند متعال جنگ را در آن حرام کرده است مگر جنبه دفاع داشته باشد.

ماه رمضان در میان مسلمانان از احترام و ارزش والایی برخوردار است. ماه سلوک روحی آنان است مومنان با روزه داری و عبادات و دعا و استغفار و دادن صدقه و شب زنده داری و..... جسم و روحشان را با یاد خدا تلطیف و نورانی می کنند.

روزه ابعاد گوناگونی دارد و آثار و فواید فراوانی از جنبه مادی و معنوی در وجود انسان بر جای می‌گذارد که از جمله مهم ترین آن بعد اخلاقی و تربیتی آن است که از جمله آن به این موارد می توان اشاره کرد:

1 – تلطیف روح

به دلیل آنکه انسان دست از خوردن و آشامیدن بر می دارد و روح انسان از امور مادی دورر می شود در نتیجه توجه انسان از مادیات به سمت معنویات سوق می یابد و به مسائل معنوی بیشتر می پردازد.

2 – کنترل بر غرایز و تعدیل آن

اینکه ما در قابل گرسنگی و تشنگی مقاومت می کنیم و زمام نفسمان را در دست می گیریم در واقع ما بر غرایزمان فائق می آییم و در بهره وری از آنها تعدیلی به وجود می آوریم.

3 – تقویت اراده

خداوند برنامه روزه داری را به گونه ای تنظیم کرده که انسان باید در ساعت مقرری از خوردن و آشامیدن امساک کند و در یک ساعت مشخص می تواند آزادانه بخورد و بیاشامد. ملزم شدن انسانها به اجرای دقیق این برنامه ها و تکرار آن در طی یک ماه، تمرین مناسبی برای عادت نفس باشد و این عمل قطعا اراده انسان را تقویت می کند.

4 – تقویت حس نوع دوستی و ایثار

روزه داری باعث می شود حس گرسنگی و تشنگی انسانهای فقیر را فهمید و به تبع آن به فکر محرومان هم بود. روزه درس مساوات و برابری در میان افراد اجتماع است زیرا افراد متمکن هم وضع گرسنگان و محرومان را احساس می کنند.

5-تأثیرات بهداشتی و درمانی

روزه در خوردن و آشامیدن برنامه ای خاص را ارائه می دهد و با ایجاد محدودیت هایی معده و دستگاه گوارشی را تقویت می کند. عامل بسیاری از بیماری ها زیاده روی در خوردن انواع غذاهای مختلف است و روزه گرفتن فرصتی است برای درمان بیماریهای جسمی و روانی. قرن ها پیش زمانی که جهل سر تاسر حجاز را فرا گرفته بود پیامبر فرمودند: صوموا تصحّوا .... روزه بگیرید تا تندرست شوید.