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۲۶ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۳۳

با انتقاد شديد از اظهارات رايس در توصيف اين كشور به پايگاه استبداد ؛

كره شمالي شرط از سرگيري مذاكرات هسته اي را تغيير موضع خصمانه واشنگتن نسبت به پيونگ يانگ اعلام كرد

كره شمالي به شدت از رايس به خاطر اينكه اين كشور را پايگاه استبداد خواند انتقاد كرد و شركت در دور جديد مذاكرات هسته اي را رد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي وزارت خارجه كره شمالي در يك بيانيه كه توسط خبرگزاري رسمي اين كشور منتشر شد گفت : براي كره شمالي قابل تصور نيست پيش از آنكه از فهرست پايگاه استبداد حذف شود وارد مذاكرات هسته اي شود .

اين سخنگو گفت : كره شمالي درحال فشار آوردن براي گسترش زرادخانه هسته اي خود در رويارويي با تلاشهاي آمريكا براي در هم كوبيدن اين رژيم است و خاطر نشان كرد در صورتي مذاكرات را از سر خواهند گرفت كه واشنگتن موضع خصمانه خود نسبت به پيونگ يانگ را كنار بگذارد .

اين بيانيه زماني صورت مي گيرد كه رايس براي مذاكره در باره چگونگي پايان دادن به بن بست هسته اي كره شمالي راهي اين جنوب آسيا شده است . رايس روز جمعه پيش از سفر به سئول و پكن وارد توكيو خواهد شد .

بنابر اين گزارش كاندو ليزا رايس روز گذشته طي سفر به هند به كره شمالي هشدار داد كه به طور فزاينده اي در حال منزوي شدن است و اعلام كرد بازگشت پيونگ يانگ به مذاكرات هسته اي تنها راه پايان دادن به بن بست هسته اي شبه جزيره كره است .

کد مطلب 166554

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