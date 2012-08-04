5136 فرصت شغلی جدید در دشت آزادگان تعهد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید خلف موسوی در هفتمین جلسه شورای هماهنگی مدیران حوزه وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی خوزستان- که به میزبانی فرمانداری شهرستان دشت آزادگان برگزار شد- با اشاره به این نکته که مسئولیت دبیرخانه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری کل کشور به عهده وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و در استانها مدیران کل تعاون به عنوان دبیران کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان فعالیت می کنند، یادآور شد: امسال برای استان 131 هزار فرصت شغلی از سوی دستگاه های ذیربط تعهد شده که سهم دشت آزادگان پنج هزار و 136 نفر فرصت شغلی جدید است و باید توسط دستگاه های اجرایی محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سند توسعه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در توسعه بخش کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت سند توسعه کشاورزی را بر عهده دارند اما در بخش نیروی انسانی اعم از ثبت نام، طرح راستی آزمایی، تشکیل تعاونی و نیز بخش آموزش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت مستقیم دارد.



موسوی با اشاره به 33 تعاونی فعال با 69 هزار عضو در شهرستان دشت آزادگان افزود: همچنین 24 تعاونی مسکن با یک هزار و 500 نفر عضو و میانگین سهم آورده 860 هزار تومان در این شهرستان وجود دارد.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان تعداد خانوارهای تحت پوشش تعاونیهای مرزنشینان در دشت آزادگان را 46 هزار نفر خواند و عنوان کرد: در طرح توسعه کشاورزی تعداد افراد ثبت نام شده در سامانه کشاورزی یک هزار و 536 نفر هستند که 96 درصد این افراد راستی آزمایی شدند.



موسوی همچنین از تشکیل 15 تعاونی با 150 عضو در بخش کشاورزی در شهرستان دشت آزادگان خبر داد.



در این نشست که با حضورحجت الاسلام احمد ساری اصل امام جمعه و ناصر صالحی نسب نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، دیگر اعضای شورای هماهنگی مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان خوزستان به بیان فعالیتهای حوزه مسئولیت خود پرداختند.