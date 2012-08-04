سرعتگیرهای ملایر زمان رسیدن به محل حادثه را افزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا چهاردولی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران ملایری با برشمردن خدمات سازمان آتش‌نشانی گفت: شهر ملایر دارای سه ایستگاه آتش‌نشانی شامل ایستگاه مرکزی، ایستگاه بلوار 15 خرداد و ایستگاه شهرک ولیعصر است و 45 نفر نیروی آتش‌نشان و17 نفر نیروی اداری در این مجموعه فعالند.

چهاردولی زمان رسیدن به محل حادثه در شهر ملایررا بین پنج دقیقه و بیشترعنوان کرد و گفت: وجود سرعت‌گیرهای زیاد در خیابانها یکی از عوامل دیر رسیدن به محل حادثه در ملایر است.

وی با بیان اینکه زمان استاندارد در کشور برای رسیدن به محل حادثه بین 4 تا 5 دقیقه است، گفت: فرهنگ ترافیکی نیز در این زمینه موثر است.

وی از انجام 198مورد عملیات اطفا حریق درون شهری و برون شهری در چهار ماه نخست سال جاری در ملایر خبر داد و گفت: از این تعداد 57 مورد اطفاحریق کلی و 141 مورد جزئی بوده است و 44 مورد عملیات امداد و نجات نیز در این مدت در ملایر انجام شده است.

چهاردولی در ادامه از انجام 155 مورد کارشناسی ساختمان در شهرستان ملایر توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی خبر داد و عنوان کرد: تست فایر باکس نیز در 61 مورد انجام شده است.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی ملایر در ادامه افزود: در سال گذشته نیز در شهرستان ملایر 474 مورد عملیات اطفا حریق انجام شده است.

چهاردولی اضافه کرد: بیشتر آتش سوزی‌های درفصل تابستان در روستاهاو در زمین‌های کشاورزی است که به خاطر رعایت نکردن موارد ایمنی اتفاق می‌افتد.

وی در ادامه به موقعیت سد کلان ملایر اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون دو نفر در این سد غرق شده‌اند.

چهاردولی اضافه کرد: مردم باید موارد ایمنی را جدی بگیرند و از شنا کردن در این سد به خاطر داشتن گل و لای امتناع کنند.

وی در ادامه از ساخت باشگاه و سالن ورزشی آتش نشانی ملایردر دو طبقه و زیر بنای 300 متر خبر داد و افزود: این ساختمان در حال حاضر 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که یک طبقه به عنوان انبار سازمان و یک طبقه نیز به عنوان سالن ورزشی در اختیار نیروهای آتش‌نشانی قرار می‌گیرد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی ملایرافزود: تاکنون برای ساخت این سالن 180 میلیون تومان از اعتبارات سازمان آتش‌نشانی و کمک‌های شهرداری ملایر هزینه شده و برای تکمیل آن 70 میلیون تومان دیگر نیاز است.