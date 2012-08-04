عزت نفس مهمترین سرمایه خبرنگار است

به گزارش خبرنگار مهر مصطفی مشایخی ظهر روز شنبه در جمع اصحاب رسانه مهمترین شاخصه خبرنگار را عشق، انگیزه، علاقه و ذوق دانست و افزود: در حال حاضر با توجه به کثرت منابع بهتر است خبرنگاران بیشتر به خبرهای تولیدی بپردازند.

مشایخی با اشاره به وجود برخی سایت هایی که به شایعه پراکنی و اخبار کذب می پردازند، اظهار کرد: خبرنگاران باید دقت را سرلوحه کارهای خود قرار دهند و منابع مطمئن و موثق را جهت تامین خبر در نظر بگیرند.

وی اضافه کرد: شرافت قلم بسیار بالاست به حدی که خدا در قرآن به قلم قسم یاد کرده است و خبرنگار می تواند با قلم خود به نیاز امروز جامعه که وحدت آفرینی است بپردازد.

مشایخی با بیان اینکه دوری از فضای دروغ و تخریب ویژگی اصلی خبرنگار است، گفت: خبرنگاران نقش مهمی در اخلاق مداری و جلوگیری از ترویج مسائل غیر اخلاقی در جامعه دارند.

وی با اشاره به 17 مرداد، روز خبرنگار اظهار داشت: این روز به مناسبت یادبود شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایران نامگذاری شده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: شهید صارمی دو سال در مزار شریف افغانستان در امر اطلاع رسانی فعال بوده تا اینکه به همراه 8 نفر از کارکنان سرکنسولگری ایران توسط گروهک تروریستی طالبان به شهادت رسید.



مشایخی ادامه داد: جامعه خبری ایران 244 خبرنگار شهید ، 50 جانباز و 12 آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی گفت: در استان مرکزی شناسایی خبرنگاران شهید آغاز که بر این اساس، جامعه خبری استان 10 خبرنگار شهید تقدیم انقلاب کرده است که از آن جمله می توان شهیدان حسینی از خمین و نهرمیانی از اراک اشاره کرد.

مشایخی افزود: شهید نهرمیانی مسئول بخش خبرنگاران خارجی وزارت ارشاد بود که در منطقه مهران به شهادت رسید و شهید حسینی نیز خبرنگار شهر خمین بود که توسط گروهک منافقین ترور شد و به درجه رفیع شهادت نائل شد.