به گزارش خبرگزاری مهر، اسپیریگ به همراه "لیزا نوردن" رقیب سوئدی در زمان عبور از خط پایان آنقدر به هم نزدیک بودند که هر دو بعد از عبور از خط پایان خوشحالی کردند و تصور میکردند پیروز شدهاند.
هر دو ورزشکار با زمان یک ساعت و 59 دقیقه و 48 ثانیه از خط پایان رد شدند اما بعد از چند دقیقه سردرگمی بالاخره داوران اسپیریگ را به عنوان برنده اعلام کردند.
"ارین دنشام" نماینده استرالیا نیز با 2 ثانیه اختلاف نسبت به دو شرکت کننده اول در مقام سوم ایستاد و به مدال برنز رسید. هر سه شرکت کننده به دلیل خستگی مفرط بعد از عبور از خط پایان به زمین افتادند.
در رشته سهگانه استقامت شرکت کنندگان ابتدا مسیری را شنا میکنند، بعد از آن مقداری از مسیر را با دوچرخه طی میکنند و در پایان هم 10 کیلومتر میدوند.
تماشای این رقابتهای برای عموم آزاد بود و نیازی به تهیه بلیت نداشت و تماشاگران در تمام طول مسیر شرکت کنندگان را تشویق میکردند.
"آندره آ هیوئیت" نفر نخست رنکینگ سه گانه ماراتن زنان جهان در این رقابت با 36 ثانیه اختلاف نسبت به نفر نخست در جایگاه ششم ایستاد.
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