سولماز عباسی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به لندن در خصوص رکورد بالای خود در فینال D رقابت‌های روئینگ بازی‌های المپیک 2012 لندن تصریح کرد: نمی‌خواهم توجیهی در خصوص عملکرد بدم بیاورم اما در زمان برگزاری رقابت فینال، باد مخالفی می‌وزید که در کار ما تاثیر منفی گذاشته بود.

وی ادامه داد: در این فینال فشار زیادی را به نسبت سایر رقابت‌ها به خودم وارد آوردم و هرچه در توان داشتم را گذاشتم. من نهایت تلاش خود را کردم و بهتر از این نمی‌توانستم نتیجه بگیرم.

روئینگ سوار ایران در بازی‌های المپیک 2012 لندن، اظهار داشت: دوست داشتم در فینال C حضور پیدا می‌کردم. در زمان برگزاری فینال D با خودم فکر کردم که قرار گرفتن در جایگاه بیست و دوم یا بیست و چهارم، تفاوت چندانی با هم ندارد اما باید بگویم که با تمام توان برای کسب نتیجه خوب پارو زدم.

وی تاکید کرد: تمریناتم برای بازی‎های المپیک با قبل از رقابت‌های کسب سهمیه بسیار متفاوت بود. برای المپیک در پیست دو کیلومتر تمرین نکردیم. قبل از رقابت‌های کسب سهمیه شرایط خوبی داشتم اما برای بازی‌های المپیک 2012 لندن در دریاچه آزادی که نصف مسیر مسابقات روئینگ است، پارو می‌زدیم. با این شرایط نتیجه‌ای که در المپیک گرفتم، دور از انتظار نبود.

عباسی در خصوص آینده کاری خود، گفت: اگر شرایط خوب باشد تمریناتم را ادامه می‌دهم اما عملکردم در آینده مشروط به حضور و وجود پیست استاندارد روئینگ است. قبل از رقابت‌های کسب سهمیه یک ماه در چین اردو داشتیم و در آنجا به صورت جدی تمرین و رقابت می‌کردیم. شرایط آن زمان من با امروز کاملا متفاوت بود.

وی در پایان تصریح کرد: نمی‌خواستم بپذیرم نتیجه بدی گرفتم اما واقعیت همین است. در عین حال راضی‌ام که همه تلاش خود را برای کسب نتیجه کردم.

تنها قایقران زن ایران در بازی‏های المپیک 2012 با کسب عنوان بیست و چهارمی به کار خود در رقابت‌های روئینگ تک نفره سنگین وزن زنان در این بازی‎ها پایان داد.