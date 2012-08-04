کاهش دید و کیفیت هوا در استان تهران طی دو روز آینده/هوای تهران در شرایط ناسالم است

محمد رستگاری در گفتگو با خبر نگار مهر با بیان این مطلب افزود: پیرو اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان تهران، مبنی بر افزایش باد و گرد و خاک و در نتیجه افزایش ذرات معلق با قطر کمتر از 5/2 میکرون و ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون ، از امروز تا دوشنبه کاهش دید افقی و کیفیت هوا در استان تهران رخ می دهد.



به گفته وی، همچنین با توجه به اطلاعات دریافت شده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای تهران به آگاهی می رساند هم اکنون وضعیت کیفی هوای تهران به لحاظ آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون در شرایط ناسالم است.

رستگاری اظهار داشت: بنابراین به منظور جلوگیری از عوارض ناشی از این موضوع توصیه های بهداشتی و پیشگیرانه در این شرایط رعایت شود.

مدیر مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران تصریح کرد: در این شرایط توصیه می شود افراد دارای بیماریهای زمینه ای از جمله بیماران قلبی و ریوی و افراد سالمند در فضای باز تردد و فعالیت خود را کاهش دهند.

وی افزود: همچنین عدم تردد غیر ضروری در معابر برای تمام افراد به ویژه سالمندان و کودکان و پرهیز از انجام فعالیتهای شدید بدنی و فعالیتهای ورزشی در فضای باز از دیگر اقداماتی است که باید در این مدت انجام شود.



