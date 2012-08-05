  1. اقتصاد
۱۵ مرداد ۱۳۹۱، ۹:۵۷

اکبرپور خبرداد:

احتمال میزبانی ایران در اکسپو 2025

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دولت مصوب کرده است که ایران در اکسپو 2025 میزبان باشد، گفت: البته این موضوع باید به تائید مراجع بین‌المللی برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکبرپور در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه ایران تمایل دارد که میزبانی اکسپو 2025 را به عهده گیرد، گفت: این موضوع در دولت نیز به تصویب رسیده است.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران افزود: به همین منظور، پیشنهادی به همین منظور تهیه شده است که به زودی پس از تائید نهایی به اتحادیه جهانی نمایشگاهها ارسال خواهد شد، اما این مرجع نیز باید تائید نهایی را صورت دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای مناسب جمهوری اسلامی ایران در عرصه برگزاری نمایشگاههای بین‌المللی، به نظر می‌رسد که این پیشنهاد مورد موافقت قرار گیرد. البته باید توجه داشت که برگزاری اکسپو کار بسیار بزرگی است و می‌تواند اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار داده و باعث رونق شود.

به گفته اکبرپور، اکسپوها یک واقعه فرهنگی غیرسیاسی هستند و به طور قطع، اتحادیه جهانی نمایشگاهها، اجازه حضور سیاسی کشورهای متخاصم ایران را نخواهد داد.

وی اظهار داشت: ایران در اکسپو 2015 میلان نیز حضور قدرتمندی خواهد داشت و به همین منظور نمایشگاه پایلوتی با موضوع اکسپو میلان، سال آینده برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1665572

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