1829 نفر طی یک ماه گذشته در زنجان متولد شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی متوسلین بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تیرماه امسال 1819 نفر در زنجان متولد شدند که نسبت به 1782 تولد در تیرماه سال گذشته با2.07درصد افزایش مواجه شده است. از این تعداد 904 نفر دختر و 915 نفر پسر بوده‌اند.

وی ادامه داد: ولادت‌های ثبت شده تا یک سال پس از مهلت قانونی در تیرماه امسال 1804 مورد بوده است که این آمار نسبت به تیرماه سال گذشته2.15 درصد افزایش داشته است. همچنین 704 ولادت در تیرماه امسال در مهلت قانونی به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل 2.9 درصد افزایش داشته است.

متوسلین افزود: از میان نام‌های انتخاب شده برای موالید این ماه نام‌های ابوالفضل، محمدمهدی، مهدی، امیرمهدی، امیرعلی، محمدطاها، امیرحسین، امیرعباس، علی و حسین به ترتیب بیشترین فراوانی را برای موالید پسر داشته‌اند و نام‌های زهرا، فاطمه، نرگس، ثنا، نازنین، زهرا، یسنا، معصومه، رقیه، ریحانه و مهدیه محبوب‌ترین نام‌ها برای دختران بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان گفت: 426 وفات طی تیرماه امسال ثبت شده است که نسبت به سال قبل 7.39 درصد کاهش داشته است. تعداد فوت به ثبت رسیده تا حداکثر یک سال پس از وقوع در این ماه 280 مورد بوده است که این رقم هم نسبت به تیرماه سال گذشته 4.04 درصد کاهش داشته است. همچنین در ماه گذشته 347 مورد وفات در مهلت قانونی به ثبت رسید که نسبت به تیر سال قبل با6.47 درصد کاهش مواجه بوده است.

متوسلین افزود: در تیرماه امسال 1613 ازدواج در زنجان به ثبت رسیده که نسبت به 1416 مورد در سال قبل15.18 درصد افزایش داشته است. تعداد طلاق‌های ثبت شده در تیرماه امسال نیز نسبت به سال گذشته با تغییر از 134 مورد به 156 مورد با 16.41ر درصد افزایش مواجه بوده است.

