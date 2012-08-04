به گزارش خبرنگار مهر، دبیر جشنواره تئاتر کودک و نوجوان گفت: مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان 15 مرداد به پایان می‌رسد و تمدید این زمان امکان‌پذیر نیست.

شهرام کرمی عنوان کرد: بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی جشنواره با استقبال زیاد هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان روبه‌رو شده و تاکنون نمایشنامه‌های بسیاری به دبیرخانه تحویل داده شده‌ است.

وی تأکید کرد: با وجود درخواست برخی از نویسندگان تئاتر کودک و نوجوان، مهلت ارسال آثار به بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی تمدید نخواهد شد.

شهرام کرمی یادآور شد: از آنجا که آثار برگزیده این بخش پس از داوری باید مراحل چاپ را نیز پشت سر بگذارند، امکان تغییر در این تاریخ وجود ندارد.

بخش مسابقه نمایشنامه‌نویسی تئاتر کودک و نوجوان به منظور توجه به حوزه نمایشنامه‌نویسی و تولید آثاری متناسب مخاطب کودک و نوجوان برگزار می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان مهر ماه امسال در همدان برگزار می‌شود.

طرح اطعام نیازمندان و اکرام ایتام در همدان آغاز شد

قائم مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: همزمان با میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) طرح اطعام نیازمندان و اکرام ایتام در نقاط مختلف استان همدان آغاز شد.

علی نامدار افزود: در طرح اطعام نیازمندان 100 هزار نفر از مددجویان و نیازمندان با مشارکت خیرین ، نیکوکاران ، حجاج، کاروان های زیارتی و اصناف اطعام می شوند.

وی افزود: برپایی سفره های اطعام در ماه مبارک رمضان، توزیع مواد غذایی بین محرومان در این ماه با از اهم وظایف این نهاد است.

نامدار اجرای طرح اکرام ایتام را از دیگر طرح های کمیته امداد در ماه مبارک رمضان عنوان کرد و افزود: تعداد ایتام زیر پوشش در طرح اکرام ایتام در سال گذشته هشت هزار و 622 نفر بوده که توسط 23 هزار و 35 حامی حمایت می شوند.

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای کمیته امداد امام(ره) در نهاوند

نمایشگاه دستاوردها و عملکرد کمیته امداد امام خمینی (ره)نهاوند با عنوان نمایشگاه ضیافت در محل سالن تعاون روستایی آغازبکارکرد.

بر اساس این گزارش، در این نمایشگاه 20 غرفه از توانمندیها و دستاوردهای کمیته امداد و همچنین طرحهای خود کفایی این نهاد شامل طرحهای پرورش ماهی، پرورش مرغ گوشتی، زنبور داری، باغداری،دامداری، خیاطی و صنایع دستی، قالی بافی، دستاوردهای بخش سلامت و مشاوره خانواده در معرض دید بازدید کنندگان قرار داده شده است.

هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی دستاوردهای کمیته امام در بخش اشتغالزایی و کارآفرینی و خود کفایی عنوان شده است.

برگزاری جشنهای فصلی ادبیات در همدان

سرپرست دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همدان گفت: دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همدان به منظور نشاط ‌آفرینی، ارتقا فضای ادبی استان و فراهم‌آوردن امکان گردهمایی نویسندگان و شاعران بومی، جشن‌های فصلی ادبیات را در گستره استانی برگزار می‌کند.

تیمور آقامحمدی افزود: امسال نخستین جشن فصلی ادبیات در سه بخش شعر، داستان و ترانه برای شعرا و نویسندگان 14 تا 30 سال استان برگزار می‌شود که دارای دو بخش اصلی و ویژه است.

وی گفت: بخش اصلی با موضوعات انقلاب اسلامی، دفاع‌مقدس، خانواده و اخلاق، عدالت و پیشرفت و آزاد برگزار شده و بخش ویژه نیز با نام "گریه در هوای شرجی" به حمایت از مردم مظلوم و مسلمان میانمار می‌پردازد.

وی افزود: علاقه‌مندان باید آثار خود را تا 15 شهریورماه به دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان همدان تحویل دهند.

برگزاری نمایشگاه کاریکاتور بیداری اسلامی در همدان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: نمایشگاه کاریکاتور بیداری اسلامی در مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینای همدان برگزار می شود.

خسرو بیات با بیان اینکه این نمایشگاه به مناسبت هفته خبرنگار دایر خواهد شد، گفت: در روز یکشنبه 15 مرداد ماه این نمایشگاه آغاز بکار خواهد کرد.

وی گفت: دیدار خبرنگاران با آیت الله محمدی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان در روز 17 مرداد ماه جاری از دیگر برنامه های هفته خبرنگار در همدان است.

وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت روز خبرنگار عصر روز 16 مرداد ماه در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی سینای همدان برگزار می شود، افزود: سخنرانی مسؤولان و نمایندگان مطبوعات و خبرگزاری ها، تجلیل از خانواده شهدای خبرنگار، پخش نماهنگ، اجرای تواشیح و خوانش بیانیه پایانی از برنامه های مراسم بزرگداشت روز خبرنگار است.

"دخترشینا" روی آنتن شبکه دو سیما

پس از معرفی کتاب "دختر شینا" در برنامه "باخدا" شبکه یک و با توجه به ظرفیت‌های بالای کتاب، این بار شبکه دو به معرفی "دختر شینا" پرداخت.

بر اساس این گزارش، شبکه دو سیما در برنامه "زنده‌باد زندگی" با حضور فرزند شهید ابراهیمی و نویسنده کتاب به معرفی کتاب "دختر شینا" پرداخت.

"دخترشینا" خاطرات قدم‌خیر محمدی کنعان، همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی هژیر است که به قلم بهناز ضرابی‌زاده و توسط انتشارات سوره مهر به زیور طبع آراسته شده است.

کتاب "دختر شینا" کاری از دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 263 صفحه، داستان زندگی همسر سردار شهید حاج ستار ابراهیمی را بازگو می‌کند و هم اکنون در فروشگاه سوره همدان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.