به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاج رسولیها ظهر شنبه در جلسه علنی شورای شهر با بیان اینکه بر اساس قانون باید یک دهم از درآمد حاصل از فروش سوخت به اصفهان تعلق گیرد، اظهار داشت: با وجود گذشت پنج ماه از سال هنوز هیچ رقمی از درآمد حاصل از پمپ بنزینها به اصفهان پرداخت نشده و طرحهایی که از این منبع درآمدی تعریف شدهاند، بر زمین مانده است.
وی همچنین افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون هیچ بودجهای از سوی دولت برای مترو اصفهان اختصاص پیدا نکرده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: با وجود اینکه مسئولان دولتی این طرح را جزء پروژههای مهر ماندگار قرار دادهاند، اما هیچ پولی با عنوان مهر ماندگار دریافت نشده است.
وی تصریح کرد: طبق روال سنواتی سالهای اخیر باید بودجه مترو اصفهان برای سال جاری واریز میشده که تا امروز هیچ وجهی پرداخت نشده است.
حاج رسولیها افزود: قرار بود 150 میلیارد تومان از هزینه مترو از طریق اوراق مشارکت تأمین شود که هنوز روال قانونی آن طی نشده است.
وی اضافه کرد: با اینکه طرح را به مناقصه گذاشتهایم و فرد برنده از ما 10 درصد از مبلغ اولیه قرارداد را طلب میکند، اما پولی نداریم که به آن پرداخت کنیم.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه اصفهان از لحاظ میزان درآمد رتبه نخست کشور را دارد اما از لحاظ میزان بودجه رتبه یکی مانده به آخر را دارد، تصریح کرد:مسئولان دولتی تعریفی از مهر ماندگار داشته باشند، تا مسئولان در شهر تکلیف خود را بدانند.
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