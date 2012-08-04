به گزارش خبرنگار مهر، هادی مرادپیری ظهر شنبه در نشست هم اندیشی درس آشنایی با دفاع مقدس در بوشهر با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اظهار داشت: این رشادت‌ها و دلاورمردی‌ها باید به نسل جدید نیز منتقل شود.

وی ارائه این رشادت‌ها و جانفشانی‌ها در قالب کتب درسی را یکی از بهترین روش‌ها برای انتقال این مفاهیم عنوان کرد و ادامه داد: دروس جغرافیای دفاع مقدس، مهندسی دفاع مقدس و ادبیات دفاع مقدس در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تصویب شده است.

رئیس پژوهشگاه علوم معارف و دفاع مقدس با بیان اینکه ارائه این دروس تحول عظیمی در فکر دانشجو ایجاد می‌کند، اضافه کرد: مدرسان برای اشنایی هر چه بیشتر نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس، باید به عنوان نمادی از شهدا و رزمندگان وارد کلاس درس شوند.

استاندار بوشهر نیز با تاکید بر لزوم انتقال این ارزش‌ها به نسل جوان، افزود: اتفاقات بسیار بزرگ و مهمی در دوران دفاع مقدس رقم خورد که ضرورت انتقال این رشادت‌ها را بیشتر می‌کند.

محمدحسین جهانبخش خواستار نهادینه شدن این ارزش‌ها در قالب دروس مختلف شد و عنوان داشت: دشمنان امروزه توان رویارویی به صورت جنگ سخت با ایران را ندارند و به همین دلیل با جنگ نرم وارد شده‌اند.

وی افزود: راه‌اندازی کاروان‌های راهیان نور اثرگذارترین روش انتقال رشادت‌های رزمندگان به نسل‌های جدید است که باید با تلاش همه مسئولان هر سال باشکوه‌تر از گذشته برگزار شود.

استاندار بوشهر خاطرنشان ساخت: هنر نقش بسیار مهمی و تاثیرگذاری در بیان و ارائه ارزش‌های دفاع مقدس دارد که تاکنون شاهد به تصویر کشیده‌شدن 10 درصد از عملیات‌های دوران دفاع مقدس در قالب فیلم‌های سینمائی بوده‌ایم.