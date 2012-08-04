تذکرات اعضای شورای شهر اصفهان در مواردی روی زمین می ماند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمدی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اظهار داشت: گاهی اوقات تذکرات اعضای شورای شهر از سوی نماینده شهردار منتقل نمی‌شود و در بعضی موارد این تذکرات روی زمین می‌ماند و التفاتی به آن نمی‌شود.

وی در ادامه صحبت های خود با اشاره به الحاق خوراسگان به شهر اصفهان بیان داشت: مردم این منطقه را دچار مشکل هستند و تاکنون چشم انداز این الحاق مشخص نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان باید برای این امر چاره اندیشی کنند تا در سریع‌ترین زمان ممکن این مشکل مرتفع شود.

وی با بیان اینکه شهرداری خوراسگان برای تعدادی از اراضی که در محدوده شهرداری منطقه چهار اصفهان قرار دارد،پروانه صادر کرده است، تاکید کرد: باید محدوده خوراسگان و شهر اصفهان مشخص شود.

محمدی یادآور شد: مردم این مناطق پول عوارض ملک خود را پرداخت کردند، اما مجدد شهرداری منطقه چهار از آنها پول می‌خواهد.

وی تصریح کرد: در این سال‌هایی که مردم در این منطقه معطل اختلافات و ابهامات بین شهرداری این دو شهر شده‌اند، قیمت مصالح و نیروی انسانی و بیمه و کارگر چندین برابر شده که این خود بار مضاعفی بر مشکلات مردم این منطقه است.