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۱۴ مرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۲۶

به همت تشکل‌های مردمی؛

مانور تذکر لسانی در قم برگزار شد

مانور تذکر لسانی در قم برگزار شد

قم - خبرگزاری مهر: مانور تذکر لسانی در راستای امر به معروف و نهی از منکر لسانی با حضور تشکل‌های مردمی در قم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که امروز شنبه در هسته مرکزی شهر قم برگزار شد بیش از 300 نفر از برادران و خواهران هیئت‌های مذهبی و فعالان مساجد، گروه بشیر و تعدادی از تشکل‌های مردمی حضور داشتند.

حجت‌الاسلام مجید بیک‌زاده مسئول برگزاری مانور تذکر لسانی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مانور بدون هیچ گونه درگیری و با تاثیرگذاری بالا برگزار شده و توصیه‌های بزرگان دین که بر تذکر لسانی همراه با محبت و رأفت تاکید دارند رعایت شد.

وی هدف از برگزاری این مانور را زمینه‌سازی برای فراگیرشدن امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد: استقبال آمران به معروف و ناهیان از منکر نشان دهنده این است که زمینه و ظرفیت همگانی شدن این دو فریضه الهی وجود دارد.

وی ادامه داد: قبل از برگزاری این مانور جلساتی با شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و اصناف داشته‌ایم که مسئله تذکر لسانی در مجتمع‌های تجاری و نهادها جدی گرفته شود.

حجت‌الاسلام بیک‌زاده گفت: مرحله اول این طرح صبح شنبه برگزار شده و مرحله دوم آن نیز به زودی با حضور تعداد بیشتری از آمران به معروف برگزار می‌شود.

وی بدپوششی و روزه‌خواری را از مهمترین منکرات جامعه برشمرد و گفت: البته وضعیت شهر مقدس قم از نظر رعایت پوشش و سایر ارزش‌های الهی به مراتب بهتر از سایر شهرهای کشور است اما تعداد اندکی که این موارد را رعایت نمی‌کنند نیاز به تذکر لسانی دارند و در این مانور به تعدادی از افرادی که از روی ناآگاهی و یا عمد ارزش‌های دینی و الهی را رعایت نمی‌کردند تذکر داده شد.

وی با تاکید مجدد بر لزوم همگانی شدن تذکر لسانی گفت: امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز جامعه بدون تخلف و جرم خواهد بود و اگر این دو فریضه الهی همگانی شود دیگر جایی برای ارتکاب تخلف و جرم در جامعه وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 1665587

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