مانور تذکر لسانی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مانور که امروز شنبه در هسته مرکزی شهر قم برگزار شد بیش از 300 نفر از برادران و خواهران هیئت‌های مذهبی و فعالان مساجد، گروه بشیر و تعدادی از تشکل‌های مردمی حضور داشتند.



حجت‌الاسلام مجید بیک‌زاده مسئول برگزاری مانور تذکر لسانی بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این مانور بدون هیچ گونه درگیری و با تاثیرگذاری بالا برگزار شده و توصیه‌های بزرگان دین که بر تذکر لسانی همراه با محبت و رأفت تاکید دارند رعایت شد.



وی هدف از برگزاری این مانور را زمینه‌سازی برای فراگیرشدن امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد: استقبال آمران به معروف و ناهیان از منکر نشان دهنده این است که زمینه و ظرفیت همگانی شدن این دو فریضه الهی وجود دارد.



وی ادامه داد: قبل از برگزاری این مانور جلساتی با شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و اصناف داشته‌ایم که مسئله تذکر لسانی در مجتمع‌های تجاری و نهادها جدی گرفته شود.



حجت‌الاسلام بیک‌زاده گفت: مرحله اول این طرح صبح شنبه برگزار شده و مرحله دوم آن نیز به زودی با حضور تعداد بیشتری از آمران به معروف برگزار می‌شود.



وی بدپوششی و روزه‌خواری را از مهمترین منکرات جامعه برشمرد و گفت: البته وضعیت شهر مقدس قم از نظر رعایت پوشش و سایر ارزش‌های الهی به مراتب بهتر از سایر شهرهای کشور است اما تعداد اندکی که این موارد را رعایت نمی‌کنند نیاز به تذکر لسانی دارند و در این مانور به تعدادی از افرادی که از روی ناآگاهی و یا عمد ارزش‌های دینی و الهی را رعایت نمی‌کردند تذکر داده شد.



وی با تاکید مجدد بر لزوم همگانی شدن تذکر لسانی گفت: امر به معروف و نهی از منکر زمینه‌ساز جامعه بدون تخلف و جرم خواهد بود و اگر این دو فریضه الهی همگانی شود دیگر جایی برای ارتکاب تخلف و جرم در جامعه وجود نخواهد داشت.