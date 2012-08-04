نبود فضاهای تفریحی کافی میدان نقش جهان را تفرجگاه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کریم نصر اصفهانی ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شب‌ها جمعیت زیادی در میدان نقش جهان برای شب نشینی می‌آیند، اظهار داشت: شهرداری اصفهان باید اهتمام ویژه‌ای را برای افزایش فضای سبز و ایجاد مراکز فرهنگی و ورزشی به کار گیرد.

وی تصریح کرد: تجمه مردم برای استراحت و شب نشینی در این مکان تاریخی نشان دهنده این موضوع است که فضای سبز و مکان‌های فرهنگی و تفریحی به اندازه کافی متناسب با نیاز شهروندان وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: در برنامه پنج ساله شهرداری اصفهان به ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی این شهر توجه ویژه‌ای شده است.

وی تاکید کرد:به عقیده من وظایف شهرداری اصفهان در اولویت اول نظافت شهر، آتش نشانی، عبور و مرور، فضای سبز، حمل و نقل شهری است.

نصر اصفهانی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه با توجه به وجود ساختمان‌های بلند مرتبه در شهر اصفهان در صورت بروز حادثه آتش نشانان به این نردبان بلند نیاز پیدا می‌کنند، تصریح کرد: آتش نشانی اصفهان به نردبان بلند نیازمند است و این موضوع چند سال است که در شورای اسلامی شهر اصفهان مطرح می ‌شود، اما هنوز راه به جایی نبرده است.